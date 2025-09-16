¿Por qué Nacional no ha hecho oficial la salida de Javier Gandolfi?

Si bien desde los medios de comunicación ya se ve a Gandolfi afuera del equipo desde Atlético Nacional no ha hecho oficial todavía la salida del entrenador. En la FM se habló del tema y se conoció por qué Nacional todavía no se ha pronunciado oficialmente y todavía no hay ningún comunicado oficial en el que se clarifique la situación del todavía actual entrenador del equipo verdolaga.

Gandolfi quedó en medio de la polémica después de que en el partido frente a Bucaramanga el entrenador cometiera el error de alinear 4 extranjeros cuando la regla es muy clara que solo pueden ser 3 en campo. A esto se le suma el descontento por la eliminación del equipo en Copa Libertadores frente a un flojo Sao Paulo.