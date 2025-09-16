Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 15:33
¿Por qué Nacional no ha hecho oficial la salida de Javier Gandolfi?
Esta es la razón por la que Nacional no ha hecho oficial la salida de Javier Gandolfi.
Si bien desde los medios de comunicación ya se ve a Gandolfi afuera del equipo desde Atlético Nacional no ha hecho oficial todavía la salida del entrenador. En la FM se habló del tema y se conoció por qué Nacional todavía no se ha pronunciado oficialmente y todavía no hay ningún comunicado oficial en el que se clarifique la situación del todavía actual entrenador del equipo verdolaga.
Gandolfi quedó en medio de la polémica después de que en el partido frente a Bucaramanga el entrenador cometiera el error de alinear 4 extranjeros cuando la regla es muy clara que solo pueden ser 3 en campo. A esto se le suma el descontento por la eliminación del equipo en Copa Libertadores frente a un flojo Sao Paulo.
Oficialmente no se ha anunciado
En la FM se clarificó que por temas legales aún no han podido terminar los acuerdos para la finalización del contrato. Los temas no se han logrado cerrar, pero se dice que ya hay palabra de que el entrenador no seguirá. Hasta que no se cierren los acuerdos que hacen falta Atlético Nacional no hará oficial la salida de su entrenador.
Gandolfi quien ha dirigido a Nacional por poco más de nueve meses vivió un ciclo de altibajos, con un arranque muy prometedor ilusionó a toda la hinchada verdolaga, tras una buena fase de grupos en libertadores todo parecía color de rosa para el equipo paisa, pero fueron los cuadrangulares anteriores los que rompieron la relación. Desde esos malos resultados se empezó a desgastar la relación que pareció romperse después de la eliminación frente a Sao Paulo.
Cuando vuelve a jugar Nacional
El equipo verde vuelve a la acción el domingo 21 de septiembre de 2025 cuando visitará a un necesitado Unión Magdalena, el equipo verde busca reencontrar su buen juego y superar esta mala racha de tres partidos consecutivos sin ganar, en Copa frente a Quindío y en liga frente a Medellín en el clásico y a Bucaramanga en la última fecha.
Fuente
Antena 2