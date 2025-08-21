Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 11:03
Portazo de Hernán Torres; habría descartado dirigir este equipo colombiano
El entrenador ibaguereño ha levantado dos títulos de liga en Colombia.
Es normal que en el transcurso de la temporada en el fútbol colombiano se presenten salida de entrenadores ante malos resultados con sus respectivos equipos, por ejemplo, en este segundo semestre del año, ya se han anunciado seis salidas.
Sumadas al adiós de Jonathan Risueño de Patriotas, Martín Alejandro Cardetti del Real Cartagena, Bernando Redín del Cúcuta, Alexis García y posteriormente Gerardo Bedoya del Unión Magdalena, llega la salida de David González de Millonarios.
Lea también: El técnico extranjero que quiere Millonarios: ya dirigió en Colombia
En otras noticias: ¿podría llegar nuevamente Juan Carlos Osorio al banquillo de Millonarios?
Hernán Torres habría descartado a equipo del FPC
Teniendo en cuenta que los clubes mencionados están analizando la incorporación de un nuevo entrenador, el nombre de Hernán Torres es sin duda una opción válida, pues el técnico de 64 cuenta con gran experiencia dirigiendo en el fútbol colombiano e incluso ha levantado títulos de liga con Millonarios y Deportes Tolima.
Pues bien, en las últimas horas el entrenador nacido en Ibagué ha sido relacionado con fuerza en dos equipos, primero fue el Real Cartagena el que lo contactó, donde llegaron reportes acerca de un acuerdo verbal al que habrían llegado, sin embargo, estos diálogos no tendrían buen puerto frente a la irrupción de Millonarios.
El técnico habría declinado la oferta del Real Cartagena
De acuerdo con información del periodista Carlos Antonio Vélez en el programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2 y Win Sports, el entrenador sí había empezado diálogos con Real Cartagena, pero les dejó claro que ante una propuesta de Millonarios acabaría con su posible llegada a la ‘Heroica’.
“Le pregunté al presidente del Real Cartagena y me dijo que se han adelantado cosas con Hernán Torres, pero dejó claro que Millonarios está ahí y que ellos son conscientes de eso”, asegurando que el entrenador quiere volver a dirigir al cuadro ‘embajador’ y que estaría encantado de hacerlo.
“Está tirando más para Bogotá por las últimas conversaciones que he tenido con él, Hernán había hablado mucho con Cartagena, había quedado de llegar mañana, pero estamos en eso”, conoció Antena 2 por voz propia del representante del entrenador.
🚨‼️ Hernán Torres (64) es uno de los candidatos para dirigir a @MillosFCoficial— Guillermo Arango (@guilloarango) August 21, 2025
🧉 El club también contempla la llegada de un técnico extranjero. pic.twitter.com/APwzMVTRSY
Fuente
Antena 2