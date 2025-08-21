Portazo de Hernán Torres; habría descartado dirigir este equipo colombiano

El técnico habría declinado la oferta del Real Cartagena

De acuerdo con información del periodista Carlos Antonio Vélez en el programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2 y Win Sports, el entrenador sí había empezado diálogos con Real Cartagena, pero les dejó claro que ante una propuesta de Millonarios acabaría con su posible llegada a la ‘Heroica’.

“Le pregunté al presidente del Real Cartagena y me dijo que se han adelantado cosas con Hernán Torres, pero dejó claro que Millonarios está ahí y que ellos son conscientes de eso”, asegurando que el entrenador quiere volver a dirigir al cuadro ‘embajador’ y que estaría encantado de hacerlo.

“Está tirando más para Bogotá por las últimas conversaciones que he tenido con él, Hernán había hablado mucho con Cartagena, había quedado de llegar mañana, pero estamos en eso”, conoció Antena 2 por voz propia del representante del entrenador.