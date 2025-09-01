Portero de la Liga BetPlay fue desconvocado de la selección; sorpresa total

Las selecciones de la Conmebol han realizado sus respectivas convocatorias para lo que serán las últimas dos fechas de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, donde algunos jugadores que militan en la Liga BetPlay fueron llamados a representar sus países.

En el caso de la Selección de Uruguay, el técnico Marcelo Bielsa no acostumbra a dar el listado oficial de los jugadores convocados y se van conociendo a medida van llegando los futbolistas a concentración, sin embargo, llegaron reportes de un llamado de un jugador charrúa que milita en el balompié colombiano.

