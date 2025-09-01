Actualizado:
Portero de la Liga BetPlay fue desconvocado de la selección; sorpresa total
El guardameta permanecerá en su club en esta fecha de Eliminatorias.
Las selecciones de la Conmebol han realizado sus respectivas convocatorias para lo que serán las últimas dos fechas de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, donde algunos jugadores que militan en la Liga BetPlay fueron llamados a representar sus países.
En el caso de la Selección de Uruguay, el técnico Marcelo Bielsa no acostumbra a dar el listado oficial de los jugadores convocados y se van conociendo a medida van llegando los futbolistas a concentración, sin embargo, llegaron reportes de un llamado de un jugador charrúa que milita en el balompié colombiano.
Portero de Liga BetPlay fue desconvocado por su selección
Se trata del guardameta uruguayo Cristopher Fiermarin, actual portero del Deportes Tolima que estaba en la llamada ‘prelista’ de jugadores que tenía disponible el técnico Marcelo Bielsa, pero que en la madrugada de este lunes se ha enterado de un cambio de planes por parte del estratega argentino.
Y es que según cuenta el periodista Chelo Delgado de Win Sports, a pesar de que la Asociación Uruguaya de Fútbol le había comunicado al conjunto ‘pijao’ su intención de llevar al arquero Fiermarin e incluso ya le habían apartado tiquetes para su viaje a Montevideo, los planes cambiaron.
Fiermarin se queda en Ibagué y no estará con la Selección de Uruguay
La fuente indica que pese a tener todo el tema logístico con el equipo ‘celeste’, el portero de 27 años ya no viajará con el conjunto charrúa para lo que serán los partidos contra Perú y Chile, encuentros donde los dirigidos por Marcelo Bielsa buscarán concretar su boleto a la cita orbital.
Así las cosas, Fiermarin se quedará con el equipo ‘pijao’ y seguirá trabajando con sus compañeros de club bajo las órdenes del técnico Lucas González, recordando que el Deportes Tolima viene de empatar 1-1 ante Fortaleza por la Liga BetPlay y el próximo sábado 6 de septiembre se verá las caras contra Llaneros en condición de visitante.
