Posiciones del cuadrangular B de la Liga Betplay tras el triunfo de Tolima y el empate de Santa Fe

La tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-I dejó resultados cruciales y momentos llenos de emoción. En el estadio Palogrande de Manizales, Once Caldas e Independiente Santa Fe empataron 0-0, mientras que Deportes Tolima logró una remontada impresionante para vencer 3-2 a La Equidad en el Estadio Metropolitano de Techo.

Le puede interesar: Juan Carlos Osorio tiene nuevo equipo: dirigirá a viejos conocidos

El enfrentamiento entre Once Caldas e Independiente Santa Fe fue un duelo táctico y defensivo que terminó sin goles. Aunque ambos equipos generaron oportunidades, ninguna pudo concretar, lo que resultó en un empate que, a pesar de no alterar dramáticamente la tabla, deja a Santa Fe en la cima con 7 puntos. Este resultado mantiene a Once Caldas en una posición competitiva, con 5 puntos y una diferencia de goles positiva de +2.

En contraste, el partido entre Deportes Tolima y La Equidad fue un espectáculo lleno de emociones. Tolima, que se encontraba en desventaja, logró una remontada espectacular para llevarse la victoria 3-2. Este triunfo fue crucial para el equipo, que ahora suma 4 puntos en la tabla y se mantiene en la lucha por un lugar en la final. La Equidad, por su parte, sigue sin sumar puntos y se encuentra en el fondo de la tabla ya sin opciones de llegar a la final.

1. Santa Fe 7 puntos (+3)

2. Once Caldas 5 puntos (+2)

3. Tolima 4 puntos

4. La Equidad 0 puntos

Próxima techa: decisiva para la clasificación

La cuarta fecha de los cuadrangulares se perfila como decisiva para el futuro de los equipos en el Grupo B. El próximo jueves, Santa Fe se enfrentará a Once Caldas en el estadio El Campín a las 8 de la noche. Este partido es crucial, ya que una victoria de Santa Fe consolidaría su posición de líder, acercándolos a la final. Once Caldas, en cambio, necesita una victoria para desplazar a Santa Fe de la cima y mantener vivas sus aspiraciones de título.

En otro duelo interesante ese mismo día, Deportes Tolima recibirá a La Equidad en el Manuel Murillo Toro de Ibagué a las 6:20 de la tarde. Tolima buscará aprovechar su impulso tras la remontada para sumar otros tres puntos y seguir en la pelea por la clasificación. La Equidad, aunque sin puntos, intentará dar la sorpresa y complicar las aspiraciones de Tolima.

Le puede interesar: Duván Vergara, cerca de volver al fútbol colombiano; pero no a América

La cuarta jornada será determinante para definir las posibilidades de cada equipo. Una victoria de Santa Fe les daría una ventaja casi definitiva, mientras que una victoria de Once Caldas cambiaría el panorama por completo. Tolima, con el impulso de su reciente victoria, podría escalar posiciones y mantener viva la emoción hasta el final. La Equidad, por otro lado, buscará su primera victoria para despedirse dignamente del torneo.

El desarrollo de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-I promete mantener a los aficionados al borde de sus asientos, con cada partido siendo un capítulo crucial en la lucha por el título.