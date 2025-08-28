Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 18:29
Precipitan venta de un equipo grande de la Liga BetPlay; hay fuerte lío judicial
Duro golpe financiero recibiría el equipo de fútbol colombiano.
En los últimos días se intensificó un rumor acerca de la posible venta de grandes clubes del fútbol colombiano, donde reportes indicaron que delegados del City Group estaba en Colombia viendo a equipos en lo que supondría un análisis de su siguiente compra.
Equipo de alto renombre en Colombia como Millonarios y América de Cali han sido relacionados en esta posible venta, sin embargo, es el conjunto escarlata el que desde hace más tiempo viene con este rumor, el cual se ha intensificado en las últimas horas con una información relevante que pone al cuadro rojo en una difícil situación financiera.
América de Cali sufriría fuerte golpe financiero en su contra que precipitaría su venta
De acuerdo con información del periodista Javier Hernández Bonnet, el equipo rojo de la ciudad de Cali sufrió un fallo judicial en su contra que lo pondría en serias dificultades financieras y que lo obligaría a vender el club para solventar esta situación.
“Hay un fallo judicial que va a golpear financieramente y dramática al América de Cali. Esto es un lío que comenzó en tema de boletería antes de que Tulio (actual dueño) adquiriera el equipo. Era un problema de 70-75 millones de pesos por un incumplimiento en el contrato de boletería, firmaron con una empresa, (creo que es Colboletos si no estoy mal), la que ganó el pleito a la plaza de toros de Cañaveralejo. Incumplieron y se la concedieron a otro promotor de boletería, el tema se fue agrandando y agrandando, hubo, incluso, acercamientos para arreglar en 70 millones de pesos para terminar el lío. Pero hoy está en 35.000 millones de pesos, que equivale casi a 9 millones de dólares”, dijo el periodista en el programa ‘Blog Deportivo’.
“Tulio Gómez anda desesperado”
El reconocido periodista deportivo dejó claro que esta situación se presentó antes de que Tulio Gómez asumiera como directivo y que el lío judicial pudo haberse resuelto previamente antes de que llegara a tales extremos.
"Los dirigentes del fútbol colombiano son soberbios y arrogantes, ellos creen que los problemas se pueden arreglar sacando pecho o haciendo comida, invitando a cócteles e invitando a partidos. Y ese fallo puede significar que en los próximos días se sienten con la gente que les ganó el pleito para hacer una conciliación, lo que va a afectar en el flujo de caja al América de Cali y podría precipitar la venta del club. Anda desesperado (Tulio) de quién se quede con América. Siempre que pide, termina pidiendo más y termina en situaciones complicadas porque los prometientes compradores ya no le creen y no se arriman”, concluyó el periodista.
Fuente
Antena 2