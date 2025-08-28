Precipitan venta de un equipo grande de la Liga BetPlay; hay fuerte lío judicial

América de Cali sufriría fuerte golpe financiero en su contra que precipitaría su venta

De acuerdo con información del periodista Javier Hernández Bonnet, el equipo rojo de la ciudad de Cali sufrió un fallo judicial en su contra que lo pondría en serias dificultades financieras y que lo obligaría a vender el club para solventar esta situación.

“Hay un fallo judicial que va a golpear financieramente y dramática al América de Cali. Esto es un lío que comenzó en tema de boletería antes de que Tulio (actual dueño) adquiriera el equipo. Era un problema de 70-75 millones de pesos por un incumplimiento en el contrato de boletería, firmaron con una empresa, (creo que es Colboletos si no estoy mal), la que ganó el pleito a la plaza de toros de Cañaveralejo. Incumplieron y se la concedieron a otro promotor de boletería, el tema se fue agrandando y agrandando, hubo, incluso, acercamientos para arreglar en 70 millones de pesos para terminar el lío. Pero hoy está en 35.000 millones de pesos, que equivale casi a 9 millones de dólares”, dijo el periodista en el programa ‘Blog Deportivo’.