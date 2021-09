"Prefiero que me critiquen a mí": Osorio defiende a jugador del América

América de Cali se prepara para afrontar tres clásicos vallecaucanos de manera consecutiva, dos por Copa y uno por Liga BetPlay; el primero de estos partidos será mañana, y ante la expectativa que ha generado la seguidilla de compromisos, el técnico Juan Carlos Osorio ofreció declaraciones ante la prensa, en donde habló del funcionamiento del equipo, alguna oferta que tiene y defendió a unos de sus jugadores.

Y es que cuando se tocó el tema de Emerson Batalla, el extremo de 20 años nacido en Tumaco, el estratega aseguró: "No entiendo porque el hincha lo critica tanto. Creo que a futuro será uno de los mejores extremos del futbol colombiano. Prefiero que me critiquen a mí, por ponerlo a él". Así, el entrenador dejó ver que está convencido con las capacidades de sus jugadores y manifestó que los resultados del equipo bajo su mando no han sido malos.

Además, el entrenador manifestó en relación a su idea de juego que: "decir que América no ha logrado un buen juego es muy diferente a decir que no ha mostrado resultados", y completó su argumentación basado en la presencia del equipo en las instancias finales de la Copa BetPlay, además de no estar lejos del grupo de clasificados a los cuartos de final de Liga, pues parcialmente el 'escarlata' es noveno con once unidades.

Entre tanto, el nacido en Santa Rosa de Cabal dejó ver dudas respecto a su continuidad con el club, en vista de una posible oferta para dirigir a una selección africana; no obstante, es sabido que los partidos ante Deportivo Cali serán definitivos en lo que respecta a su futuro con el club.

El partido de mañana, tendrá lugar en el estadio pascual Guerrero, contará con la presencia de 15 mil hinchas y dará inicio a las 6 p. m. (hora colombiana).