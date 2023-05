Prensa le salió a deber al técnico del Once Caldas: "Aquí me saca el presidente"

Once Caldas volvió a perder, y lo hizo en la tarde noche del lunes 1 de mayo cuando visitó a Jaguares en Montería por la fecha 17 de la Liga Betplay. Pues los Albos cayeron (1-0) tras un gol al minuto 90+6 y se mantienen últimos en la tabla de posiciones.

De tal forma, la situación entre la hinchada y el plantel ha tenido otros brotes como señal de ruptura, siendo una invasión a la cancha del Jaraguay, la última muestra. Asimismo, hay poca tolerancia con el técnico Pedro Sarmiento.

Pedro Sarmiento habló en rueda de prensa tras la derrota de Once Caldas contra Jaguares

Y en vista del ambiente que se vive en Caldas y la posibilidad latente de irse a la 'B' al finalizar el año, Pedro Sarmiento recibió una pregunta por parte de un periodista en rueda de prensa, y esta iba enfocada a la probabilidad de que el DT diera "un paso al costado".

Consecuentemente, Sarmiento respondió de forma airada, apuntando que "hay material humano para seguir trabajando. Me iría si el trabajo de nosotros (cuerpo técnico) y de ellos (futbolistas) fuera malo; el resultado es malo, pero el trabajo no".

Asimismo, Sarmiento dejó saber que "no voy a dejarlos tirados, disculpas a los hinchas y a los dirigentes, pero creo tener la capacidad y otras cosas más de seguir para adelante", por lo que aseguró que no presentará su carta de renuncia al Once Caldas.

Además, el entrenador antioqueño dijo: "He estado por situaciones mucho más difíciles que esta y puede mirar la historia de mi vida y no le he sacado el cuerpo a nada, aquí sigo porque tengo bien puestas las que sabemos", en un tono más alto del habitual.

Por último, Pedro Sarmiento fue claro en la rueda de prensa y apuntó que "si el periodismo me quiere sacar, no me voy a ir, aquí me saca el presidente y el dueño del equipo. Que quede absolutamente claro que no le tengo miedo a nada".

Así las cosas, Once Caldas continuará trabajando con Pedro Sarmiento al frente, al menos hasta el final del semestre, pues se estima que la dirigencia del Blanco Blanco no haga oficial su salida antes de esto; recordando que el equipo ya no tiene opción de avanzar a cuadrangulares, sino que lucha por no descender.