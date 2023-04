Preocupación en Dimayor tras Nacional - América: toda la Liga Betplay podría correrse

La Dimayor afronta una preocupación tras el aplazamiento del partido Atlético Nacional vs América, pues luego de los enfrentamientos entre algunos integrantes de la barra Los del Sur y la policía, se confirmó que el duelo no se jugaría en la fecha programada inicialmente, y de momento no ha sido posible su reprogramación.

Pues luego de que fuera desestimada la propuesta de jugar el compromiso este lunes, en horas de la mañana, y a puesta cerrada, los organizadores de la Liga Betplay han tenido que empezar a evaluar nuevas posibles fechas para su disputa; no obstante, hay pocas opciones a la vista.

Consecuentemente, la Liga Betplay podría correrse: es decir que ya no terminaría en la fecha programada (17 de mayo), sino que se correría, pues ante los varios partidos aplazados y la escasez de fechas disponibles para su reprogramación, habría que generar espacios, lo cual implica correr el calendario del torneo.

De momento esta es una opción que no se quiere tocar en Dimayor, incluso Fernando Jaramillo, presidente de la entidad, comentó en 'Planeta Fútbol' de Antena 2 que van a hacer lo posible por encontrar un espacio para la disputa del Nacional vs América.

No obstante, es inevitable negar que los compromisos internacionales del Verde, sumados a que ya tiene un partido aplazado (contra Independiente Santa Fe en Bogotá), impedirían que el duelo contra América tenga cabida antes de finalizar la liga (acorde al calendario actual).

Así las cosas, se espera que en los próximos días quede definida la nueva fecha para Atlético Nacional vs América de Cali, confirmando de paso si se posterga el final de la fase regular (lo cual implica que también se corra el calendario de cuadrangulares) o se mantienen las fechas ya establecidas.