Preocupación en Medellín; figura del equipo es duda para los cuadrangulares

El Deportivo Independiente Medellín se alista para lo que será la fecha 20 en la presente Liga BetPlay, duelo ante el América de Cali que se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot, donde el conjunto rojo de Antioquia buscará ganar los tres puntos para así quedarse con el llamado ‘punto invisible’ en la fase de los cuadrangulares.

El equipo dirigido por el técnico Alejandro Restrepo, que de momento se ubica en la primera posición del torneo con 37 puntos, quiere seguir en la cima de este certamen y para eso tendrá que superar a un América que se juega su boleto a la siguiente ronda.

Lea también: Falcao confirmó cuál es su deseo y se refirió a la Selección Colombia