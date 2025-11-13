Actualizado:
Jue, 13/11/2025 - 07:44
Preocupación en Medellín; figura del equipo es duda para los cuadrangulares
El equipo 'poderoso de la montaña' envió comunicado sobre la lesión del futbolista.
El Deportivo Independiente Medellín se alista para lo que será la fecha 20 en la presente Liga BetPlay, duelo ante el América de Cali que se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot, donde el conjunto rojo de Antioquia buscará ganar los tres puntos para así quedarse con el llamado ‘punto invisible’ en la fase de los cuadrangulares.
El equipo dirigido por el técnico Alejandro Restrepo, que de momento se ubica en la primera posición del torneo con 37 puntos, quiere seguir en la cima de este certamen y para eso tendrá que superar a un América que se juega su boleto a la siguiente ronda.
Lea también: Falcao confirmó cuál es su deseo y se refirió a la Selección Colombia
En otras noticias: James Rodríguez ya habría definido su nuevo club para el 2026
Medellín confirmó la lesión del polaco Francisco Fydriszewski
Para el partido de este jueves en la ciudad de Medellín, el equipo rojo de Antioquia tendrá la sensible baja de su goleador, el polaco Francisco Fydriszewski, quien acumula de momento 11 anotaciones y lidera la tabla de goleo.
Y es que el delantero de 32 años, que se lesionó el pasado lunes 10 de noviembre en el partido contra Envigado por la semifinal de vuelta por la Copa BetPlay 2025, presenta un trauma indirecto en su rodilla que afortunadamente no requiere de intervención quirúrgica, pero que si lo tendrá alejado de las canchas por un tiempo que el club no especificó.
¿Cuánto tiempo de baja tendrá el delantero Fydriszewski?
El equipo rojo de Antioquia confirmó que el jugador se someterá a tratamientos médicos para superar esta molestia física, sin embargo, el hecho de no requerir un paso por el quirófano da esperanzas a los hinchas del ‘poderoso’ de poder tenerlo para los partidos finales de los cuadrangulares.
Seguramente el delantero será baja para las primeras fechas de la siguiente ronda de la Liga BetPlay, una molestia que no se llevará con apuro y que tendrá todo el tiempo de recuperación necesario para no provocar una recaída, una posición que mientras tanto sería ocupada por Brayan León Muñiz, Jader Valencia o Juan David Bonilla.
Fuente
Antena 2