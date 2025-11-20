Preocupación en Medellín por la lesión de Washington Aguerre; esto se sabe

El antecedente que preocupa al Medellín

La fuente indica que el cuerpo médico del equipo ‘poderoso’ manejará con mucha cautela la lesión del portero uruguayo, analizando su evolución día tras días para saber bien cuando podrá volver, sin dar detalles de un tiempo exacto de recuperación.

Esta lesión de Aguerre llega en un momento clave de la Liga BetPlay, una situación que puede complicar su regreso a las canchas, sobre todo porque puede haber una recaída más fuerte de la lesión que sufrió en agosto de este año, cuando en un entrenamiento tuvo un trauma indirecto en su hombro izquierdo.

Habrá que esperar entonces los informes médicos del Medellín para ir conociendo la evolución del portero uruguayo, quien seguramente no estará disponible para el próximo partido ante Nacional, el cual se llevará a cabo este domingo 23 de noviembre.