Preocupación en Medellín por la lesión de Washington Aguerre; esto se sabe
El arquero uruguayo fue sustituido del partido contra Junior por una molestia física.
Empezaron las acciones del cuadrangular A en la presente edición de la Liga BetPlay, fue con el duelo entre Junior de Barranquilla y el Deportivo Independiente Medellín, compromiso que terminó con triunfo por 1-0 para el conjunto ‘Tiburón’.
El partido estuvo lleno de dinámica y con opciones de peligro para ambas escuadras, sin embargo, fue el equipo barranquillero el que pudo vulnerar el arco de su rival, que sufrió la baja del portero Washington Aguerre.
¿Qué se sabe de la lesión de Washington Aguerre?
El arquero uruguayo de 32 años, titular indiscutible y pieza importante en el equipo dirigido por Alejandro Restrepo, tuvo que abandonar el campo de juego al minuto 26 tras sufrir una lesión en su hombro izquierdo.
El guardameta sintió molestias luego de intervenir en una jugada donde enfrentó al delantero Guillermo Paiva, allí, cuando le sacó el balón de los pies al paraguayo, sufrió una luxación en su hombro izquierdo, así lo confirmó el periodista Óscar Tobón de Win Sports.
🏥🇺🇾 Washington Aguerre se retira sentido a los 27' minutos del primer tiempo ante Junior.pic.twitter.com/yLg77tVQcJ— Peñanalytics (@Peanalytics_) November 20, 2025
El antecedente que preocupa al Medellín
La fuente indica que el cuerpo médico del equipo ‘poderoso’ manejará con mucha cautela la lesión del portero uruguayo, analizando su evolución día tras días para saber bien cuando podrá volver, sin dar detalles de un tiempo exacto de recuperación.
Esta lesión de Aguerre llega en un momento clave de la Liga BetPlay, una situación que puede complicar su regreso a las canchas, sobre todo porque puede haber una recaída más fuerte de la lesión que sufrió en agosto de este año, cuando en un entrenamiento tuvo un trauma indirecto en su hombro izquierdo.
Habrá que esperar entonces los informes médicos del Medellín para ir conociendo la evolución del portero uruguayo, quien seguramente no estará disponible para el próximo partido ante Nacional, el cual se llevará a cabo este domingo 23 de noviembre.
