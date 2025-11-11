Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 14:38
Preocupación en Medellín por su goleador: Restrepo pidió tranquilidad
El goleador del equipo y del campeonato salió por molestias en la rodilla en su último partido.
Independiente Medellín vive un gran momento. El equipo de Alejandro Restrepo confirmó su clasificación a la final de la Copa BetPlay tras empatar 1-1 con Envigado y clasificar con un global de 2-1, además mantiene el liderato de la reclasificación en la Liga BetPlay en 2025.
Sin embargo, no todo fueron buenas noticias en la noche del lunes, una de las figuras del ‘Poderoso’, Francisco Fydriszewski, encendió las alarmas por molestias físicas.
El goleador salió con dolor en la rodilla
El delantero argentino, titular en el compromiso ante Envigado, no pudo terminar el partido con normalidad y fue sustituido tras manifestar dolor en una de sus rodillas. El propio Restrepo confirmó la situación en diálogo con Win Sports:
“Salió con un poquito de dolor en la rodilla, pero tiene control ahorita con el doctor. En los próximos días te puedo dar la respuesta”, explicó el entrenador.
El técnico también reveló que no es la primera vez que el atacante siente molestias en esa zona:
“Lo habíamos cuidado del viaje a Pereira, hay que ver si es en el mismo punto”, agregó el DT.
Optimismo en el cuerpo técnico
A pesar del susto, el mensaje del entrenador fue de tranquilidad. Restrepo confía en que la dolencia no pase a mayores y que el goleador pueda estar disponible para la final del torneo.
“Estuvo con dolor en el camerino, pero esperemos que no sea nada grave, que sea solo un golpe”, concluyó.
Por ahora, el Medellín disfruta su clasificación a una nueva final, mientras espera el parte médico oficial de Fydriszewski, uno de los pilares ofensivos del equipo en la temporada.
Fuente
Antena 2