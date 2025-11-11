Preocupación en Medellín por su goleador: Restrepo pidió tranquilidad

El goleador salió con dolor en la rodilla

El delantero argentino, titular en el compromiso ante Envigado, no pudo terminar el partido con normalidad y fue sustituido tras manifestar dolor en una de sus rodillas. El propio Restrepo confirmó la situación en diálogo con Win Sports:

“Salió con un poquito de dolor en la rodilla, pero tiene control ahorita con el doctor. En los próximos días te puedo dar la respuesta”, explicó el entrenador.

El técnico también reveló que no es la primera vez que el atacante siente molestias en esa zona:

“Lo habíamos cuidado del viaje a Pereira, hay que ver si es en el mismo punto”, agregó el DT.