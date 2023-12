Preocupación en Millonarios: baja sensible por lesión para enfrentar a Medellín

Millonarios afrontará este jueves 30 de noviembre la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de Liga Betplay, y en ella visitará a Independiente Medellín en el estadio de Ditaires (Itagüí) a partir de las 8:30 p. m.

Y en vista de que el DIM es el rival directo de los Albiazules a esta altura de los cuadrangulares, una victoria en condición de visitante resultaría clave para consolidarse en el primer lugar del grupo y prácticamente instalarse en la final.

No obstante, el equipo que es dirigido por Alberto Gamero tendrá una baja sensible en el juego de este jueves, pues el volante David Macalister Silva se lesionó y no podrá viajar a Medellín.

Vea también: Liga Betplay: así se disputará la fecha de clásicos en 2024

Así lo informó Millonarios FC a través de sus canales oficiales, pues este miércoles expuso en un escueto comunicado que "el jugador David Silva, en el partido vs Medellín en Bogotá por la tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga 2023-2, presentó talalgia en su pie izquierdo (trauma en el talón)".

En consecuencia, David Macalister Silva, de 36 años, no podrá estar en el juego de este jueves, y Millonarios apuntó que "se encuentra en proceso de rehabilitación y su incapacidad será según evolución".

De tal forma, no se descarta que Macalister también sea baja para el partido del fin de semana contra América de Cali en el Pascual Guerrero, el cual está pactado para el domingo 3 de diciembre a las 7:00 p. m. (hora colombiana).

Le puede interesar: Teo Gutiérrez tendría nuevo equipo en 2024; el 'guiño' que le hizo a uno de los grandes

Es importante que, previo a la cuarta fecha, Millonarios es líder del grupo B de los cuadrangulares con nueve puntos, seguido de Medellín con seis, Nacional con tres y América sin unidades (ya eliminado).