Preocupación en Millonarios: Christian Vargas y lo último que se conoció sobre su lesión

Millonarios no pasó del empate en su visita al Deportivo Cali. El equipo azul igualó 2-2 ante el cuadro caleño en un juego donde pudo llevarse los tres puntos, pero no alcanzó a sacar la diferencia necesaria. No obstante, se consiguió un punto que ayuda en busca de la clasificación. La mala noticia es la lesión del arquero Christian Vargas.

El guardameta tuvo que salir del terreno de juego con un dolor que no lo dejó jugar tranquilo y explotar todas sus condiciones. La escuadra azul, tras el compromiso, informó que Vargas sufrió una lesión muscular.

Las horas pasaron y se fueron conociendo más detalles sobre lo que le pasó al portero: problema en el isquiotibial de la pierna derecha y se le realizará pronto una resonancia para conocer con plenas condiciones cuánto tiempo estará de baja.

Lo cierto es que por ahora Juan Moreno será el elegido por el cuerpo técnico para liderar el pórtico de Millonarios en los partidos venideros. El canterano es uno de los jugadores que más proyección ha tenido en el elenco 'Embajador', incluso en el primer semestre del año tuvo una convocatoria a un microciclo de la Selección Colombia.

Por otro lado, Millonarios ya prepara el duelo de este miércoles ante Alianza Petrolera por la vuelta de la Copa Betplay. EL azul necesita remontar un 1-0 para clasificar a la siguiente fase. Luego de este partido, los capitalinos recibirán en El Campín de Bogotá al Independiente Medellín por la sexta fecha del FPC.