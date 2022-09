Preocupación en Millonarios por la lesión de Larry Vásquez; Gamero dio detalles

Millonarios cayó 0-1 en su visita a Junior de Barranquilla en el partido de ida de la Copa BetPlay Dimayor que se disputó en el estadio Metropolitano. Ahora, el conjunto 'embajador' intentará asegurar su lugar en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay este sábado 1 de octubre cuando enfrente a La Equidad.

Alberto Gamero, entrenador del equipo 'albiazul', confirmó en rueda de prensa que no podrá contar con el volante Larry Vásquez, quien no se ha recuperado de sus molestias, por lo que se perderá su cuarto compromiso consecutivo.

Vásquez sufrió un problema en su cadera y no ha integrado las convocatorias de Millonarios desde el duelo del 11 septiembre, cuando el conjunto capitalino cayó en su visita a Once Caldas.

Gamero, además, anunció que la recuperación del volante tardará un tiempo más, por lo que no tiene certeza si alcanzaría a estar disponible para la final de vuelta de la Copa BetPlay, la cual está programada para el 2 de noviembre.

"No hay un diagnóstico exacto de lo de Larry esa se la verdad. Él está haciendo una serie de trabajos y movimientos para ver cómo evoluciona y qué dolor siente en la pelvis. Nosotros esperamos que él vaya recuperándose poco a poco. Para el sábado no va a estar y ojalá que con las terapias y con la recuperación lo podamos tener en la final. Lo de Larry no es para enseguida. Se está trabando para que cuando entre lo haga sin dolor y no vaya a ser una lesión más grande en su carrera", dijo Gamero.

En lugar de Vásquez, Millonarios ha utilizado a Juan Carlos Pereira y al juvenil Dewar Victoria como inicialistas, aunque también cuenta con Juan Camilo García como alternativa.