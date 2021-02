Preocupación en Nacional: una lesión dejó a Jéfferson Duque sin clásico ante América

Este domingo, cerrando la fecha 8 de la Liga Betplay, se enfrentaron Atlético Nacional y América de Cali en una nueva edición de uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano en el Atanasio Girardot.

La negativa sorpresa en Atlético Nacional pasó por la ausencia de Jéfferson Duque, el capitán y principal referente de ataque en verdolaga. Esto generó molestia e incertidumbre teniendo en cuenta la envergadura del partido que se jugaba, pero el tema pasa por una pequeña lesión en el delantero.

Jéfferson Duque sufrió un pequeño golpe que le desató molestias musculares en el partido frente a Once Caldas en Manizales el pasado martes por la fecha 7 de la Liga. Por ende, junto al cuerpo técnico y médico prefirieron no arriesgar de más y no fue convocado al duelo ante América.

Por ahora la lesión de Jéfferson Duque no representa mayor gravedad, pero en Nacional prefieren ser precavidos aprovechando la buena posición en la tabla de la Liga y pensando en el debut por Copa Libertadores en tres semanas.

El delantero podría regresar este miércoles visitando a Bucaramanga o el siguiente martes 2 de marzo recibiendo a Alianza Petrolera en el Atanasio. En lugar de Duque, Guimaraes optó por alinear a Jonathan 'Loco' Álvez como titular y tener a Tomás Ángel en el banquillo de suplentes.