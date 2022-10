“Preocupado estuviera si no estuviera clasificado": Gamero llama a la calma tras caer con Equidad

Millonarios perdió su segundo partido consecutivo. Los embajadores cayeron con Equidad en techo tras haber sido derrotados en la primera final de la Copa Betplay ante Junior. El conjunto bogotano ha bajado su rendimiento y con las finales muy cerca, la preocupación se asoma.

Tras el juego por la fecha 15 de la Liga Betplay quedó la sensación de que el equipo azul ha perdido poder en su ataque. Los albiazules tuvieron un rendimiento bastante flojo y prácticamente no generaron opciones de gol.

Alberto Gamero habló en rueda de prensa sobre lo que significa el presente de se equipo y la suma de malos resultados.

Últimos resultados del equipo

“Preocupado estuviera si no estuviera clasificado, si tuviera poquitos puntos. Yo tengo la tranquilidad para seguir mejorando, pero nos falta poco para clasificar”

El estado de forma de la plantilla

“Esto no me da muestra de que el grupo viene en una curva descendente, me parece que el equipo propuso, intento, buscó y encontramos a un Equidad que se defendió bien”.

Cualidades del rival

“Ellos hicieron un trabajo de desgaste de posesión. No tuvimos claridad, pero la idea no la perdimos, intentamos y no se pudo”.

Después del partido ante el cuadro asegurador quedaron varias dudas sobre lo que viene para el equipo embajador. Millonarios vivió una experiencia similar en el semestre anterior en donde su rendimiento cayó en las finales.

Por ahora, los dirigidos por Gamero se preparan para su próximo partido en Liga. Millonarios jugará el clásico capitalino ante Santa Fe a mitad de semana.