Presidente de Alianza Petrolera denunció amenazas por cambio de sede del equipo

Alianza Petrolera ha sido protagonista en las últimas semanas en el Fútbol Profesional Colombiano, pero no por sus actuaciones dentro del campo de juego, sino que por la posibilidad que ha surgido de cambiar de sede.

Sobre el conjunto aurinegro se informó que saldría de la ciudad de Barrancabermeja y se instalaría en Valledupar, después de recibir una importante oferta por parte de la administración local para jugar en el Estadio de Fútbol Armando Maestre Pavajeau.

Al respecto, Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza Petrolera, denunció en diálogo con Planeta Fútbol de Antena 2, que ha recibido amenazas contra su vida, por lo que ha tenido que alejarse de territorio santandereano.

"He recibido amenazas contra mi seguridad y mi familia, he tenido que resguardarme y alejarme el departamento de Santander por un tema personal. Me da miedo, la gente no logra entender, en el fútbol hay unas barras que tienen unos antecedentes y eso lo lleva a uno a meditas. Me alejé. Lo puse en conocimiento de las autoridades. Pero la gente tiene que entender que esto es una empresa privada. No puedo llegar y decirle a los jugadores que no tengo cómo pagarles", explicó el directivo.