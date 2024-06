Presidente de Bucaramanga estalla y tilda de incumplido a grande de la Liga Betplay

Atlético Bucaramanga logró un hito histórico al coronarse campeón del fútbol colombiano por primera vez en sus 75 años de historia. En un dramático partido de vuelta de la final del torneo Apertura-2024, los Leopardos derrotaron a Independiente Santa Fe en la tanda de penaltis (6-5), después de un empate global de 3-3. La actuación destacada del portero Aldair Quintana, quien detuvo dos penales, fue crucial para asegurar el título en el estadio El Campín de Bogotá.

Le puede interesar: Santa Fe hace pedido a Dimayor tras perder la final con Bucaramanga

El venezolano Rafael Dudamel, quien asumió como director técnico de Bucaramanga en diciembre de 2023, ha sido fundamental en este logro. Dudamel, conocido por su carrera tanto como jugador como entrenador en Colombia, tomó las riendas de un equipo que había estado estancado en la media tabla durante varias temporadas. Bajo su liderazgo, el equipo no solo ascendió a la cima de la tabla de posiciones durante la fase regular del torneo Apertura, sino que también mostró una resiliencia notable en los momentos decisivos.

Tras la euforia por el título, Jaime Elías Quintero, presidente del Bucaramanga, expresó su descontento por un incumplimiento contractual por parte de un equipo grande de la Liga BetPlay.

"Junior no ha cumplido la palabra. Nos están debiendo unos dólares por el tema de Lencina que era para enero. Ya estamos a 17 de junio y nada", declaró Quintero con evidente molestia. "Hay que recordarle a la gente de Junior que me debe unos dólares por Lencina. Junior no ha cumplido su palabra, tenía que pagar el 30 de enero y todavía no ha pagado. Esperamos no tener que ir a instancias judiciales".

Detalles del negocio

La controversia gira en torno al traspaso del delantero argentino Gonzalo Lencina al Junior, efectuado a finales de junio del año anterior. Según el acuerdo, Junior debía efectuar un segundo pago de 65.000 dólares (casi 250 millones de pesos colombianos) antes del 30 de enero de 2024, una obligación que hasta la fecha no ha sido cumplida. Esta situación ha llevado a Bucaramanga a tomar medidas legales para exigir el cumplimiento del acuerdo.

Gonzalo Lencina, quien rescindió su contrato con el campeón de la Liga BetPlay para unirse a Belgrano en Argentina, tuvo una experiencia limitada durante su tiempo en Junior. El delantero participó en aproximadamente 18 partidos, acumulando solo 609 minutos en el campo y anotando un único gol en una victoria 5-1 contra Alianza Petrolera. Su paso por Junior fue breve y poco destacado, lo que probablemente influyó en su decisión de buscar nuevas oportunidades en su país natal.

El incumplimiento de Junior no solo ha generado tensiones entre ambos clubes, sino que también ha puesto de manifiesto las dificultades financieras y contractuales que pueden surgir en el fútbol profesional. Bucaramanga, celebrando su reciente éxito histórico, ahora se enfrenta al desafío de resolver esta disputa financiera que, según su presidente, podría escalar a instancias judiciales si no se resuelve pronto.

Le puede interesar: América dejaría ir una de sus figuras: sería refuerzo del Bucaramanga

Este conflicto financiero añade una capa de complejidad a la situación de Bucaramanga, que, a pesar de su reciente gloria en el campo de juego, debe lidiar con los problemas administrativos y contractuales inherentes al deporte profesional y el pago de estos recursos le servirían para poder mantener su nómina y consolidad un equipo de cara a la Copa Libertadores del próximo año.