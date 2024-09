Presidente de Deportivo Cali definió el futuro de Hernán Torres

Deportivo Cali no levanta cabeza en la Liga BetPlay y después de caer en su visita a Once Caldas se empezaron a generar rumores con respecto a una salida de Hernán Torres del cargo de director técnico.

En las últimas horas, Humberto Arias Jr, presidente de la institución vallecaucana, habló con Antena 2 Cali, en donde aclaró las versiones sobre el futuro de Torres.

"Hablé con Hernán Torres en Manizales y ya en Cali. Estaba muy golpeado, le dije que esperemos y con cabeza fría podamos analizar las cosas", afirmó.

"A uno en la vida lo miden por los resultados. Si los resultados no se dan, una persona como Hernán no se va a esperar", agregó.

Por otro lado, Arias aseguró que él habla constantemente con los jugadores, a quienes nota comprometidos, pero no encuentra explicación a los malos resultados.

"Siempre hablo con los jugadores, no puedo salir a hablar por que respeto las cosas de los camerinos y del interior del equipo. Ellos tienen el compromiso, pero no les salen las cosas, cuando no salen, todos perdemos", dijo.

Finalmente, el directivo afirmó que el equipo trabaja duro en cada entrenamiento.

"Todo depende de lo que hagan los jugadores en la cancha. Las cosas no han salido, sé que están trabajando, muy duro, los resultados no se dan. Hay otra oportunidad, esperemos que el equipo responda", aclaró.