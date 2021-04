Presidente de Dimayor confirmó lo que pasará con Águilas vs Chicó y Pereira vs Medellín

“El partido está demandado y la decisión depende de los organismos disciplinarios, esa no es una decisión que depende de mí, pero yo creo que hay que llegar hasta el final, hacer una investigación a fondo para saber quiénes son los responsables de no reportar esos positivos porque por supuesto no solamente el tema deportivo, estamos en un campeonato muy apretado donde hay muchos intereses en juego en el descenso, en la clasificación, pero hay que darle prioridad al tema de salud ya que estamos jugando en medio de una pandemia”, dijo el presidente Jaramillo.

El presidente de la institución, Fernando Jaramillo, aseguró que teniendo en cuenta el reglamento no es posible aplazar partidos por cuenta de la Covid-19 y que si logran tener 7 jugadores disponibles es viable jugar el partidos.

“No es posible, lo que acordamos todos es que se podía jugar mínimo con siete jugadores. Hablamos de la situación compleja que no necesariamente depende de los cuerpos médicos, pero estamos viviendo una situación de pandemia, con un pico muy difícil, pero lo que acordamos es que hay que presentarse con siete jugadores y eso es lo que hay que cumplir. Muchos equipos lo han cumplido, muchos equipos han tenido situaciones parecidas y no hemos aplazado los partidos porque se han hecho esfuerzos grandísimos”, dijo el directivo.

Con relación al duelo entre Pereira y Medellin de la fecha 17 en el cual supuestamente 5 jugadores 'matecaña' jugaron con coronavirus, Jaramillo aseguró que iniciarán una investigación para determinar cuáles fueron las fallas en el procedimiento del protocolo.

“Se jugó porque seguramente en el momento del partido no hubo un control suficiente y no se subieron las pruebas a tiempo y una de las cosas que dice el Pereira es que recibieron las pruebas una vez había comenzado el partido. Es una responsabilidad primaria del club correspondiente a lo que quedamos en el protocolo, el cuerpo médico y los responsables del club tendrán que responder por esto y vamos a investigar en dónde la estuvo la falla”, dijo el directivo

Les también: La Equidad venció al Pasto y clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Este fin de semana se jugará la fecha 18 de la Liga que va esclareciendo quién desciende y quién clasifica a la siguiente ronda del torneo.