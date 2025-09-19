Presidente de Junior destapó el verdadero objetivo en 2025: sorpresa en la hinchada

Presidente de Junior habló del verdadero objetivo en 2025

En las últimas horas, Antonio Char, presidente de Junior, causó cierta polémica al hablar del verdadero objetivo del equipo en la Liga BetPlay 2025.

Al ser consultado sobre si la meta del equipo 'rojiblanco' es luchar por el título, Char sorprendió con su explicación.

"No, no, a ver. Nosotros acá en el torneo colombiano no jugamos ahora mismo por el título. Uno tiene que ser, digamos, claro para uno, o, por lo menos, intentar entender a qué es lo que jugamos. En este momento jugamos un torneo a veinte fechas donde no se juega a ser campeón, se juega a clasificar entre los ocho. Entonces, si yo quedo primero no soy campeón. Por supuesto que es mejor quedar primero porque se obtiene un punto invisible y eso es importante para lo que viene posteriormente, que son los cuadrangulares. Hoy jugamos a clasificar entre los ocho" dijo en diálogo con El Heraldo.