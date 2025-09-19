Actualizado:
Presidente de Junior destapó el verdadero objetivo en 2025: sorpresa en la hinchada
Junior registra seis victorias, tres empates y dos derrotas en la Liga BetPlay.
Junior de Barranquilla ha sido gran protagonista de la Liga BetPlay al estar disputando los primeros puestos en la tabla de posiciones. El equipo 'rojiblanco' se ubica en la segunda casilla con 21 puntos, luego de seis victorias, tres empates y dos derrotas en 11 fechas jugadas.
A pesar de haber despertado dudas en las recientes jornadas, en las que cayó ante Unión Magdalena y empató en condición de local contra La Equidad, los dirigidos por Alfredo Arias se mantienen muy cerca de la clasificación a los cuadrangulares semifinales.
Presidente de Junior habló del verdadero objetivo en 2025
En las últimas horas, Antonio Char, presidente de Junior, causó cierta polémica al hablar del verdadero objetivo del equipo en la Liga BetPlay 2025.
Al ser consultado sobre si la meta del equipo 'rojiblanco' es luchar por el título, Char sorprendió con su explicación.
"No, no, a ver. Nosotros acá en el torneo colombiano no jugamos ahora mismo por el título. Uno tiene que ser, digamos, claro para uno, o, por lo menos, intentar entender a qué es lo que jugamos. En este momento jugamos un torneo a veinte fechas donde no se juega a ser campeón, se juega a clasificar entre los ocho. Entonces, si yo quedo primero no soy campeón. Por supuesto que es mejor quedar primero porque se obtiene un punto invisible y eso es importante para lo que viene posteriormente, que son los cuadrangulares. Hoy jugamos a clasificar entre los ocho" dijo en diálogo con El Heraldo.
El directivo fue claro en explicar que el campeonato colombiano le permite a los equipos cierto margen para maniobrar, ya que en muchos en los cuadrangulares se "empieza de cero".
"Aquí se juega a entrar entre los ocho y después casi que todos arrancamos de cero otra vez. Hay que entrar a los cuadrangulares y esto es clave, la suma de puntos, la obtención de puntos, es clave no perder las posibilidades de acumular puntos en general", afirmó.
