Presidente de Junior pidió investigación contra el gerente de Pasto por denuncias de xenofobia

En una verdadera novela se ha convertido la publicación que hizo en sus redes sociales Alberto Santacruz, gerente deportivo de Pasto, quien señaló que al portero de Junior de Barranquilla, Mario Sebastián Viera, de realizar actos xenófobos en contra de las personas del departamento de Nariño durante el encuentro de la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor.

Tras lo manifestado por Santacruz, Viera se pronunció desmintiendo dicha denuncia y con video en el que se evidencia todo el cruce de palabras entre ambas personas dio a conocer su versión de los hechos.

Lea también: Sebastián Viera presentó pruebas y se defendió de acusaciones de xenofobia

"Considero que la conducta del señor Santacruz es, a todas luces, tendenciosa y oportunista pues, al realizar declaraciones infundadas y encaminadas, exclusivamente, a generar repudio mediático, está atentando contra mi buen nombre, mi dignidad y mi honra. Contrario a lo que quiere hacer entender el señor Santacruz, fue él quien me quiso provocar, acusándonos a mí y a Junior de ser unos "ladrones del fútbol", demeritando por completo nuestra noble profesión y el esfuerzo que hacemos día a día para el bien del deporte", indicó Viera.

Luego de conocer la postura de los dos involucrados, Alejandro Arteta, presidente de Junior, se pronunció en las redes sociales del equipo en donde indicó que realizó una solicitud de investigación ante la Comisión Disciplinaria del Campeonato para determinar la realidad de los hechos.

Le puede interesar: ¡Se definen los 8! Horarios de la fecha 19 de la Liga BetPlay

"En momentos en los que deberíamos estar conversando sobre nuestra probable clasificación a la final del fútbol colombiano y en la Copa Libertadores. Lamentablemente me refiero a una solicitud de investigación ante la Comisión Disciplinaria del Campeonato por hechos ocurrido durante el partido con Deportivo Paso. Como ha sido en redes sociales y en divulgación de medios, el gerente deportivo de Pasto ha hecho unas manifestaciones que no podemos dejar pasar por alto. En sus redes sociales ha calificado de xenofobia y actitudes similares supuestamente en contra del pueblo de Pasto a integrantes de nuestra delegación, cosa que no vamos a dejar pasar por alto. Por tanto hemos pedidos al Comisión Disciplinaria que investigue la conducta y que determine la realidad de los hechos acontecidos", dijo Arteta.

La solicitud de Junior se realizó también por las afirmaciones que realizó Santacruz al señalar de "ladrones" tanto a Sebastián Viera, como a la familia Char, propietaria del conjunto 'rojiblanco'.