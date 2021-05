Presidente de la Dimayor confirma cuándo se jugaría la final de la Liga Betplay

Tras no poderse jugar el partido de vuelta de los cuartos de final entre el Deportivo Cali y Deportes Tolima este fin de semana por las manifestaciones vividas en gran parte del territorio colombiano, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, confirmó en ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 que el dicho partido se disputará el próximo sábado o domingo (horario por confirmar). Siendo así, todo el calendario se correrá ocho días.

A la postre, la final del fútbol colombiano se jugaría en los primeros días del mes de junio.

Puede ver: Nacional, eliminado de la Liga Betplay y en la mira de los MEMES

"No se dieron las circunstancias para jugar el partido [Cali vs Tolima], tratamos de buscar una sede alterna, pero no se pudo. Hicimos un esfuerzo grande", contó el dirigente.

Jaramillo explicó por qué no se programó el encuentro entre esta semana, recordando que el equipo ibaguereño juega el miércoles contra Emelec.

"No podemos poner el partido el miércoles porque el Tolima tiene su encuentro de Copa Sudamericana. Casi que estamos en el día a día tomando decisiones. Yo creo que hay que mover esto ocho días, o sea que ese encuentro [Cali vs Tolima] pendiente hacerlo el próximo fin de semana del 8 de mayo y así sucesivamente mover todo”, explicó.

Aunque manifestó su preocupación, ya que este hecho haría que un posible finalista se vea afectado para no jugar en su estadio como local.