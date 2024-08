Presidente de Millonarios volvió a hablar de Gamero: decisión tomada

Millonarios no ha tenido el mejor inicio de temporada en el segundo semestre de 2024 al registrar solo una victoria, un empate y dos derrotas. A pesar de fichar a Radamel Falcao García como gran figura e incorporar a ocho jugadores más para renovar el plantel, el conjunto 'embajador' no ja logrado los resultados deseados.

El bajo rendimiento del equipo ha generado múltiples críticas y el principal señalado por la afición ha sido el director técnico Alberto Gamero que está cumpliendo con su novena liga al frente del cuadro capitalino.

Sobre Gamero se ha informado que habría recibido un ultimátum por parte de los directivos o que incluso estaría considerando en presentar su renuncia.

Todas las versiones conocidas han sido desmentidas por los directivos de Millonarios, quienes aseguran seguir confiando en el entrenador y en su trabajo.

Al respecto habló en las últimas Enrique Camacho, presidente del equipo bogotano, quien ratificó la idea del proyecto deportivo que tiene a Alberto Gamero como referente.

"Nosotros hemos contado con el profesor Gamero bajo una visión a largo plazo. Es un proyecto que no es de un campeonato u otro. si no, un proceso donde Millonarios se está regenerando para convertirse en un equipo grande siempre y no ocasionalmente", afirmó.

Camacho explicó que para él el entrenador de Millonarios ha cumplido con lo pedido, por lo que se está satisfecho en las oficinas de la institución.

"El profesor Gamero ha venido cumpliendo dicha función. Nos ha dado muchos títulos y estamos satisfecho con él. En el fútbol hay bajas y altas. A veces se gana y se pierde. Hemos tenido momentos difíciles y lo hemos respaldado, también momentos gloriosos donde es fácil respaldar, dijo.

Finalmente, Camacho sentenció que Alberto Gamero seguirá al frente de Millonarios.

"Gamero estará con nosotros dirigiendo al equipo. No hay ninguna situación diferente en cuanto al técnico", afirmó.