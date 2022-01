Presidente de Nacional aclara cómo va la renovación de Baldomero Perlaza

Aunque Atlético Nacional está haciendo lo máximo posible para que Baldomero Perlaza continúe en la institución, cada vez esta posibilidad es más complicada. Varios son los factores que afectan la continuidad del futbolista, en especial el aspecto económico.

¿Qué es lo que pasa finalmente? El presidente de Nacional Emilio Gutiérrez habló para 'El Alargue' sobre el caso del futbolista y concluyó que es extremadamente difícil que se logre renovar al volante, pues este tiene otras expectativas a nivel monetario.

Sobre la situación actual de Álvez y Baldomero Perlaza aclaró: "Nosotros vemos en Baldomero un jugador importante para lo que se viene. En lo que tiene que ver con el terreno en común para que se de la renovación aún no estamos cerca, no estamos en la misma página. El principal factor es el económico", comentó el dirigente.

Por otro lado, Gutiérrez espera que con los fichajes que llegaron se logre llegar a la cúspide del fútbol colombiano y entrar a pelear la fase de grupos de la Copa Libertadores, máximo objetico de Nacional para poder recuperar la inversión realizada.

El 'verdolaga', todavía con Alejandro Restrepo a la cabeza, espera conseguir los objetivos deportivos en este campeonato según su historia y nómina.