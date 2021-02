Presidente de Nacional estalló contra el VAR del clásico frente a América

Este domingo se llevó a cabo el clásico del fútbol colombiano etre Atlético Nacional y América de Cali con un emotivo empate a 2 goles, pero varias polémicas en materia arbitral por cuenta de las determinaciones que el juez central tomó influenciado por la tecnología del VAR.

Nacional se sintió fuertemente perjudicado por el gol anulado a Jarlan Barrera en el minuto 77 del partido por una supuesta mano previa a su potente definición frente a Graterol. el tema se subió de tono porque más adelante América empató el compromiso.



Al respecto se pronunció Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional, quien cuestionó el actuar del VAR con varias críticas y aseguró que hace un buen tiempo urge una reforma en el arbitraje colombiano.

"No hay que distinguir entre equipos, cada fecha nos vemos ante una serie de situaciones que no entendemos. Complicado porque no se toman medidas de fondo... Desde hace mucho tiempo se viene planteando en Dimayor una reforma integral en el arbitraje y ya con el tema del VAR se vuelve más complejo", comentó en 'Múnera Eastman'.



"Hay preocupación, tal como lo reiteramos en la fecha anterior. El partido ante América exigía árbitros de experiencia, obviamente no somos escuchados y en esta fecha nos pusieron otra vez un árbitro con cinco partidos en primera... Ya las cartas se vuelven paisaje. Venimos reclamando desde la fecha 11 del año pasado. Nos dicen que van a revisar y no pasa nada", agregó Pérez con molestia.



E insistió en la reforma sin culpar a la tecnología: "El problema va más allá del VAR. El VAR lo manejan los que en la fecha anterior estuvieron en campo. Aquí no solamente es el VAR, es la reforma integral del arbitraje. Antes de la llegada del VAR se tuvo que hacer una reforma al arbitraje, que ha sido pedida por varios presidentes... La culpa no es de la tecnología, es de quienes toman las decisiones".

"Hay que capacitar a los árbitros. La profesionalización del arbitraje es una discusión que hemos querido echar atrás, la reforma debe ser algo más integral. La reforma es un tema que se plantea en asamblea tras asamblea, pero la respuesta de quienes manejan el tema no es contundente".



"Desafortunadamente cuando uno se atreve a dar este tipo de manifestaciones (sobre arbitraje) se expone a lo que pueda pasar en el terreno", cerró Pérez.