Presidente de Nacional volvió a pedir que "se ejerza el derecho al debido proceso"

El presidente de Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez, dio una rueda de prensa para exponer los argumentos del club en el caso de Fernando Uribe, a dos días de comenzar la Liga Betplay 2021 en su segundo semestre.

Fue una larga explicación del directivo y empezó diciendo lo siguiente: "Las Federaciones miembro se comprometerán a reconocer al TAS como autoridad judicial independiente y deberán garantizar que sus miembros acaten las sentencias del TAS. Este es el artículo 59 de los estatutos de la FIFA".

"Nosotros acatamos la sentencia del TAS y la cumplimos, cosa que no ha sucedido con Cortuluá y que las últimas decisiones de la FCF y Dimayor parecen avalar un camino alternativo… El jugador (Fernando Uribe) nunca llegó a ser vendido por esa suma (10 millones de dólares); sin embargo, Cortuluá va a la FCF y le pide a Nacional que le pague el 50 % de una venta que nunca sucedió, y sorpresivamente la FCF le da la razón", agregó Gutiérrez.

Y dijo que "el TAS dice que no se puede castigar a Nacional por una venta hipotética… Por eso exigimos que se ejerza el derecho al debido proceso. Si Cortuluá y la FCF deciden que esto se va a resolver mediante la justicia ordinaria, no tenemos problema, vamos a ella. Una justicia que todavía no ha empezado a tratar el caso".

Asimismo, Gutiérrez dejó claro que Nacional no tiene problema en continuar el caso ante otras instancias, pero que en el club no ven justo que desde ya se les prohíba la inscripción de jugadores: "Si el caso fue juzgado en la justicia deportiva, ya el TAS dio su veredicto. Si el caso va a ser juzgado en la justicia ordinaria, esto aún no ha sucedido y por ende, mientras el caso no se resuelva los jugadores deben tener el derecho a trabajar”.

"Consideramos que se está violando el derecho al trabajo y a la dignidad humana de los jugadores que fueron contratados esta temporada. Les están negando la posibilidad de competir con Nacional… El camino que la Dimayor o la FCF decidan, el punto es que permitan la inscripción de los jugadores. Eso es respetar a ellos el derecho al trabajo y a la dignidad humana", cerró Gutiérrez cuando le preguntaron por la tutela que interpuso Ruyery Blanco en las últimas horas.