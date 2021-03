Presidente de Santa Fe confirmó el futuro de Carlos Arboleda y Hárold Rivera

Al directivo le preguntaron por el lateral Carlos Mario Arboleda, quien fue ofrecido a Nacional por ser uno de los mejores del país en su posición, y él dijo: “Desgraciadamente varios equipos están detrás de algunos jugadores nuestros y están pensando en las dificultades económicas que nosotros tenemos, pero la presidencia se ha movido para tener una nómina estable. Carlos Mario seguro estará con nosotros un año más y contamos con lo que tenemos”, señaló Méndez.

Sobre el futuro del DT, también fue muy sincero: “Yo creo que el equipo está jugando bien y también tiene sus fallas; para eso está el técnico y que corrija todo lo que a veces se ve. A mí no me han preguntado por Hárold Rivera (otros equipos) ...No creo que se atrevan a hacerlo en este momento y no creo que tengamos algún problema con su futuro”.

Asimismo, Méndez señaló que él ve complicado el regreso de los hinchas al estadio para este primer semestre. Y respecto al equipo femenino dijo que les dolió ser eliminados en cuartos de final de Copa Libertadores, pero que las jugadoras tienen contrato hasta octubre, por lo que esperan llegar a la final de la Liga Betplay y participar en el siguiente certamen continental.