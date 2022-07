Presidente de Santa Fe habló del trabajo de Arias, más refuerzos y objetivos en Liga BetPlay

Independiente Santa Fe se prepara para el inicio de la Liga BetPlay en donde contará con el uruguayo Alfredo Arias como nuevo director técnico, quien tendrá como principal objetivo mejorar la imagen que dejó el equipo, ya que no clasificó a los cuadrangulares semifinales.

Hasta el momento, el conjunto 'cardenal' ha confirmado a Geisson Perea, Jeferson Rivas, José Manuel Aja y José Enamorado como refuerzos, aunque su presidente Eduardo Méndez no descartó la llegada de un jugador más.

Méndez explicó en Planeta Fútbol de Antena 2 que Alfredo Arias está tranquilo son la nómina que tiene y además dejó claro el principal objetivo del semestre.

"Estamos tranquilos y contentos. Arias tiene una nómina muy joven, ha traído los refuerzos. Y cuenta con jugadores que tienen buena imagen. Primero debemos entrar a los ocho y luego buscaremos lo que tanto anhelamos. Querernos ser un equipo agresivo que en todo lado juegue a ganar", dijo.

El directivo manifestó que Alfredo Arias está conforme con lo que ha encontrado en las divisiones menores.

"Está tranquilo con las divisiones menores. Kevin Mantilla, Alejandro Moralez, Jonathan Herrera y Santiago Tamayo".

Jhon Velásquez cumplió un ciclo

Eduardo Méndez resaltó que Jhon Velásquez cumplió un ciclo en Independiente Santa Fe y tal vez el cambio de equipo le permitirá crecer como profesional.

"Hay ciclos que pasan y las nuevas experiencias le sirven para un nuevo actuar en otros equipos", dijo.

Equipo femenino

Eduardo Méndez cuestionó la decisión de la Dimayor y su presidente Fernando Jaramillo de realizar una segunda Liga Femenina en el año.

"Hacer torneos sin planificar es no esperar a las jugadoras. Desde un comienzo se planifica y hay presupuesto para no quedarle mal a las jugadoras. Estoy pensando y hablando con los patrocinadores, buscando los recursos que no estaban planificados", dijo.

"Al presidente de Dimayor se le dio por organizar un torneo y de la noche a la mañana nos dice que hagamos esto. Tenemos contratos. Se le dice a las niñas que esperen para iniciar un nuevo torneo en el 2023. Nuestra nómina es importante y nos vale recursos importantes. Estoy hablando con patrocinadores para ver si podemos participar", explicó.