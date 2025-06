Presidente de Santa Fe lanzó inesperada confesión tras la final: “podré salir...”

Eduardo Méndez confesó la dificultad de tener contenta a la hinchada

El presidente de Independiente Santa Fe estuvo en diálogo con Antena 2 y dejó claro que, aunque el resultado no fue el mejor sabe que la hinchada está con el equipo, sin embargo, sabe que el sentimiento hacia él tiende a cambiar.

“Ser presidente es complejo, usted sabe que nosotros este semestre hemos pasado por diferentes etapas, donde muchos nos odiaban y otros nos criticaban, y en estos días había amor eterno, pero uno tiene que prepararse para todo. Gracias a nuestra hinchada y decirles que no es fácil, pero tratando de ser profesionales y asegurarles que nuestros recursos siempre serán manejados con transparencia", dijo Méndez.

"Hace un mes no podía salir a un centro comercial de Bogotá o a la calle, hoy aprovecharé para dar una vueltica por el Andino porque no me odian tanto como hace un mes", añadió el mandamás del equipo ‘cardenal’.