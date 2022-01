Presidente del Cali sobre opciones con Baldomero Perlaza: "me encantaría contar con él"

Deportivo Cali se prepara para lo que será la temporada de 2022 donde jugará por la Copa Libertadores y lograr el bicampeonato de la Liga Betplay. Por tal razón, los directivos de la escuadra ‘azucarera’ hicieron un esfuerzo económico para traer refuerzos y mantener la base campeona bajo la orientación de Rafael Dudamel.

El presidente del Cali, Marco Caicedo en recientes declaraciones manifestó que le gustaría contar con Baldomero Perlaza, pues es un jugador que le llama la atención poder contar con él.

“Ese un jugador que me encanta, me fascina; me encantaría contar con él, pero no hemos realizado ninguna gestión por el jugador”, fueron las palabras de Caicedo al periodista Carlos ‘Petiso’ Arango.

Hay que decir que Baldomero es jugador de Atlético Nacional y tiene contrato con la escuadra ‘verdolaga’ hasta mitad del presente año. Sin embargo, el jugador se encuentra recuperando de una grave lesión sufrida en el mes de noviembre en la final de ida de la Copa Betplay ante el Deportivo Pereira.

Por otra parte, ha trascendido que Perlaza tendría la libertad para negociar con otro club, pero el futbolista pretende continuar vistiendo la camiseta de Nacional.