Presidente del Tolima no para: ahora acusó a Cataño de incitar a la violencia

Daniel Cataño vivió una de las noches más complicadas de su carrera futbolística. El volante fue recibido de manera bastante agresiva desde que Millonarios arribo a Ibagué para el duelo ante Deportes Tolima. Sin embargo, la agresión física en su contra, antes de iniciar el partido, superó todo límite..

Luego del golpe que recibió y su posterior reacción, muchas personas cuestionaron el accionar de Cataño. Uno de los que habló sobre el hecho fue el presidente del Deportes Tolima. César Camargo habló sobre lo ocurrido y apuntó contra el futbolista por "incitar a la violencia".

"Fue un hecho aislado de un hincha que genera un bochornoso acto. Hay que poner las cosas en sus justas proporciones. No es acto para estar en los estadios. No estoy de acuerdo con las incitaciones de Daniel Cataño en el hotel (cruce con hinchas el día anterior) y el campo de juego. Jugadores o dirigentes no podemos hacer ese tipo de actos porque producimos violencia", dijo incialmente el directivo.

Y añadió: "No puede ser que a mí me peguen y por eso voy y pego. No estoy de acuerdo con quienes se solidarizan con Cataño. En realidad, no puedo estar de acuerdo con las insinuaciones del equipo visitante en donde dice que juguemos, pero que el árbitro le quite la sanción a Cataño. Tampoco podemos aceptar a que los jugadores inciten a más violencia"

Finalmente, Camargo, cuestionó a Millonarios por no jugar el compromiso: "La opción de jugar después no la aceptaron. Nadie dijo que no había garantías, lo contrario dijo la Policía. Lo que no puede pasar son una serie de errores. No me solidarizo ni con el muchacho agresor ni con Cataño. Tampoco con los gestos que hizo Daniel antes del partido ni con la premisa de Millonarios de que o había garantías", dijo el directivo en diálogo con 'La W'.

Por ahora, habrá que esperar cuál será la decisión de la Dimayor respecto al caso. Todo apunta a que ambos conjuntos llegarían al 'escritorio' para definir quien se queda con los puntos del partido.