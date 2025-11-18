Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 18:44
Técnico de Santa Fe excluyó a un jugador previo a cuadrangulares
El Rojo debutará este miércoles frente a Bucaramanga en el estadio América Montanini.
Independiente Santa Fe llega al inicio de los cuadrangulares semifinales envuelto en un rumor que ha tomado fuerza en redes sociales. Según versiones que circulan entre aficionados, habría una diferencia entre el técnico interino Francisco López y el extremo Yairo Moreno.
Puede leer: Santa Fe tiene tres jugadores lesionados para cuadrangulares
El equipo bogotano debutará este miércoles 19 de noviembre frente a Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini, a las 6:30 p. m., pero la atención se ha desviado hacia la ausencia de Yairo en la convocatoria.
La principal razón que alimenta el rumor es precisamente que el jugador no hará parte del grupo que viaja a Bucaramanga. Su lugar será ocupado por el mediocampista Ewil Murillo, quien volvió a estar disponible tras recuperarse de una lesión.
¿Por qué se habla de una diferencia entre Yairo Moreno y Francisco López?
El episodio que detonó las especulaciones ocurrió en el duelo anterior frente a Alianza FC. Ese día, Yairo Moreno ingresó en el primer tiempo por Alexis Zapata, pero posteriormente fue sustituido en la segunda mitad, mostrando un disgusto evidente al abandonar la cancha.
En rueda de prensa, Pacho López explicó que la sustitución obedeció únicamente a una variante táctica. Según el entrenador, buscaba ingresar a un jugador con mayor capacidad de marca para equilibrar el mediocampo.
Las versiones que han emergido en las últimas horas apuntan a que Yairo Moreno no sería del completo agrado del entrenador interino en términos tácticos tan solo, nada personal ni parecido.
Le puede interesar: Confirman el próximo nombre del Huila y detalles del nuevo estadio
Este señalamiento ha generado preocupación entre la afición, teniendo en cuenta que se trata de un futbolista polifuncional quien podría dar una mano, más en un equipo en el que escasean los jugadores técnicos.
Por ahora, Santa Fe se concentra en su estreno frente a Bucaramanga, mientras la dirigencia adelanta la llegada de Pablo Repetto como entrenador en propiedad, algo que tendría que ser oficializado en el transcurso de esta semana.
Fuente
Antena 2