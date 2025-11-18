Técnico de Santa Fe excluyó a un jugador previo a cuadrangulares

Independiente Santa Fe llega al inicio de los cuadrangulares semifinales envuelto en un rumor que ha tomado fuerza en redes sociales. Según versiones que circulan entre aficionados, habría una diferencia entre el técnico interino Francisco López y el extremo Yairo Moreno.

El equipo bogotano debutará este miércoles 19 de noviembre frente a Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini, a las 6:30 p. m., pero la atención se ha desviado hacia la ausencia de Yairo en la convocatoria.

La principal razón que alimenta el rumor es precisamente que el jugador no hará parte del grupo que viaja a Bucaramanga. Su lugar será ocupado por el mediocampista Ewil Murillo, quien volvió a estar disponible tras recuperarse de una lesión.

¿Por qué se habla de una diferencia entre Yairo Moreno y Francisco López?

El episodio que detonó las especulaciones ocurrió en el duelo anterior frente a Alianza FC. Ese día, Yairo Moreno ingresó en el primer tiempo por Alexis Zapata, pero posteriormente fue sustituido en la segunda mitad, mostrando un disgusto evidente al abandonar la cancha.