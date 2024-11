Primera decisión de Santa Fe con Pablo Peirano tras la derrota con Nacional

Sin duda, el inicio de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay estuvieron marcados por la goleada de Nacional a Independiente Santa Fe, pues la expulsión de Marcelo Ortiz a los seis minutos de juego desequilibró al equipo cardenal.

El primer gol del partido llegó en el minuto 29, cuando Andrés Sarmiento de Atlético Nacional anotó con un remate de izquierda desde el centro del área, asistido por Andrés Román. Poco después, en el minuto 33, Marino Hinestroza amplió la ventaja de Atlético Nacional con un remate de derecha desde fuera del área, asistido por Jorman Campuzano.

Antes del final de la primera parte, en tiempo de adición, Andrés Sarmiento marcó su segundo gol del partido, rematando con la derecha desde el centro del área.

En la segunda parte, el dominio de Atlético Nacional continuó. En el minuto 70, Edwar López de Independiente Santa Fe anotó un gol en propia puerta, aumentando la ventaja de Atlético Nacional a 4-0.

En los minutos finales, Joan Castro selló el marcador con un gol de cabeza en el minuto 90, asistido por Pablo Ceppelini tras un saque de esquina. Este gol dejó el marcador final en 5-0.

Para nadie es un secreto que este resultado causa más que preocupación en el León, pues el equipo no ha iniciado de la mejor forma el cuadrangular final pese a tener la ventaja deportiva de su lado.

Ahora, la directiva de Santa Fe respalda el procesos del uruguayo, pues el entrenador ya le ha dado una final al equipo y la derrota en la primera fecha no prendería las alarmas en el club.

"No hay que levantar el ánimo, ahora va a haber rebeldía. Todos hemos trabajado bien con los esquemas y no tengo que inventar nada nuevo porque algo me pasó. Llevo 13 meses aquí y se trabajará en la misma línea", reconoció el mismo entrenador tras la derrota por cinco goles ante Nacional.

De momento, el equipo iniciará a trabajar en el clásico capitalino ante Millonarios, duelo correspondiente a la segunda fecha del cuadrangular A.