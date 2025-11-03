Actualizado:
Lun, 03/11/2025 - 15:19
Primer fichaje descartado en Millonarios para el 2026: está confirmado
El equipo 'albiazul' quiere reforzar su nómina para la siguiente temporada.
Las directivas de Millonarios ya trabajan en las posibles contrataciones para el 2026, equipo azul de la capital del país que ha levantado grandes críticas en este segundo semestre del año por las ‘flojas contrataciones’ que según los hinchas se realizaron en el pasado mercado de fichajes.
El conjunto dirigido por el técnico Hernán Torres, que según los últimos reportes seguirá en la institución azul para el primer semestre del 2026, tiene en su radar a varios jugadores de la liga local para reforzar a la plantilla, sin embargo, uno de los que había sido nombrado fue descartado.
Lea también: [Video] Miguel Borja botó penal y generó furia en todo River Plate
En otras noticias: Rafael Dudamel habló de Millonarios en su entrevista para La FM Más Fútbol
Once Caldas le cierra la puerta a una contratación de Millonarios
De acuerdo con información del periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, el delantero Michael Barrios del Once Caldas está trabajando en la renovación de su contrato con el equipo de Manizales, un proceso que pese a desarrollarse con un ritmo lento, está encaminado para terminar con buen puerto.
Cabe mencionar que Michael Barrios termina su vínculo contractual con el ‘blanco blanco’ en diciembre de este 2025, sin embargo, a esta altura del año todavía no se ha confirmado de manera oficial su renovación.
Millonarios busca delanteros para el 2026
El equipo ‘embajador’ ha sufrido falencias en la zona de ataque, la llegada de Edwin Mosquera, Jorge Cabezas Hurtado y Cristian Cañozales no ha dado frutos y los hinchas critican ese flojo rendimiento, por eso, las directivas tienen en mente a varios delanteros para reforzar el equipo.
Dentro de las opciones que se han reportado a parte de Michael Barrios, aparecen el capitán del Deportivo Pereira, Carlos Darwin Quintero, el centrocampista Juan David Ríos (también jugador del equipo ‘matecaña’) y el atacante de Santa Fe, Harold Santiago Mosquera, quien ya fue sondeado por Millonarios.
Fuente
Antena 2