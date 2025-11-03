Primer fichaje descartado en Millonarios para el 2026: está confirmado

Las directivas de Millonarios ya trabajan en las posibles contrataciones para el 2026, equipo azul de la capital del país que ha levantado grandes críticas en este segundo semestre del año por las ‘flojas contrataciones’ que según los hinchas se realizaron en el pasado mercado de fichajes.

El conjunto dirigido por el técnico Hernán Torres, que según los últimos reportes seguirá en la institución azul para el primer semestre del 2026, tiene en su radar a varios jugadores de la liga local para reforzar a la plantilla, sin embargo, uno de los que había sido nombrado fue descartado.

Lea también: [Video] Miguel Borja botó penal y generó furia en todo River Plate