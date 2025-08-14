Actualizado:
Jue, 14/08/2025 - 13:42
Primer histórico del FPC condenado al descenso por promedio para 2025
La pelea por la permanencia está casi definida a falta de 13 jornadas para el final del todos contra todos.
La pelea por la tabla del descenso 2025 en la Liga Betplay parece estar cada vez más cerrada. Los rendimientos de los equipos comprometidos en la lucha por la permanencia no han sido los mejores y la alternativa de descontar puntos parta conservar su lugar en la A es escasa.
Durante las últimas horas, se ha confirmado que uno de los clubes involucrados en la lucha por el descenso está a al borde del abismo. Los puntos en disputa y el promedio que ha sumado dicha escuadra histórica del FPC, lo tiene a punto de ser nuevo equipo del Torneo Betplay para el año 2026.
Actualmente, la pelea por la permanencia en la Liga Betplay tiene a Unión Magdalena como el último equipo en la tabla. Los samarios suman 16 puntos en 26 partidos jugados y un promedio de 0,615, pero al ser un equipo recién ascendido su promedio divide en una cantidad menor de juegos. Lo que hace que el ciclón tenga la posibilidad de sumar tres o cuatro triunfos y recortar la distancia significativamente.
En la siguiente casilla figura el Envigado. La escuadra naranja tiene casi sentenciada su caída a la segunda división. El elenco antioqueño divide su promedio por todos los partidos de la fase regular en los últimos seis semestres y está a casi 25 puntos de la salvación. Con 86 puntos en 103 juegos y un promedio de 0,83 a falta de 15 partidos, la tarea es casi imposible.
Para el equipo paisa su mejor participación en la fase regular de la Liga durante los últimos años ha rondado los 26 puntos, una cifra que sumándola no lo dejaría en zona de salvación. Los naranjas necesitarían además que Chicó no sume unidades en los 14 partidos por delante.
Boyacá Chicó sabe que su salvación con relación a los antioqueños está muy cerca. Con 14 partidos por jugar y una ventaja de 22 puntos, los naranjas requieren casi una campaña de primer o segundo lugar para mantenerse en primera. Chicó conserva la última plaza de la salvación con 108 unidades en 104 juegos y un promedio de 1,038.
Estos son los llamados a llevar nuestro naranja a Pasto, en el partido aplazado de la quinta jornada de la @LigaBetPlayD ⚽— Envigado Fútbol Club (@EnvigadoFC) August 14, 2025
12 de los convocados son canteranos.
Este espacio es presentado por #aleta
Aquí nadie se rinde 🧡💪🏻
🍊 #CanteraDeHéroes • #EFC pic.twitter.com/1E6UsNiG4g
Por ahora habrá que esperar como concluye la fase todos contra todos de la Liga Betplay. En caso de que se cumpla el vaticinio estadístico el cuadro naranja volvería a la segunda división casi 18 años desde su último ascenso cuando fue campeón del Torneo de La Primera B en 2007.
Se espera que la opción de la pelea por el descenso se decante en tres o cuatro fechas. Cabe recordar que para el año 2026 podrían pasar a ser cuatro los equipos que perderían la categoría con a idea de tener una liga con 18 clubes.
