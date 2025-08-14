Primer histórico del FPC condenado al descenso por promedio para 2025

Actualmente, la pelea por la permanencia en la Liga Betplay tiene a Unión Magdalena como el último equipo en la tabla. Los samarios suman 16 puntos en 26 partidos jugados y un promedio de 0,615, pero al ser un equipo recién ascendido su promedio divide en una cantidad menor de juegos. Lo que hace que el ciclón tenga la posibilidad de sumar tres o cuatro triunfos y recortar la distancia significativamente.

En la siguiente casilla figura el Envigado. La escuadra naranja tiene casi sentenciada su caída a la segunda división. El elenco antioqueño divide su promedio por todos los partidos de la fase regular en los últimos seis semestres y está a casi 25 puntos de la salvación. Con 86 puntos en 103 juegos y un promedio de 0,83 a falta de 15 partidos, la tarea es casi imposible.

Para el equipo paisa su mejor participación en la fase regular de la Liga durante los últimos años ha rondado los 26 puntos, una cifra que sumándola no lo dejaría en zona de salvación. Los naranjas necesitarían además que Chicó no sume unidades en los 14 partidos por delante.

Boyacá Chicó sabe que su salvación con relación a los antioqueños está muy cerca. Con 14 partidos por jugar y una ventaja de 22 puntos, los naranjas requieren casi una campaña de primer o segundo lugar para mantenerse en primera. Chicó conserva la última plaza de la salvación con 108 unidades en 104 juegos y un promedio de 1,038.