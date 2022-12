Primer jugador del Pereira que anunció su salida tras quedar campeón: "necesito otro aire"

Deportivo Pereira se consagró campeón de la Liga Betplay tras vencer en la definición por penales al Independiente Medellín, un título que puso a estremecer a todo el pueblo matecaña en sus 78 años de historia.

Un hombre fundamental para la primera estrella del cuadro pereirano es Harlen Castillo, el arquero atajó dos cobros del poderoso en la tanda de penales. Además, tuvo un papel destacado al detener el cobro de Andrés Cadavid en el partido de ida jugado en el Estadio Atanasio Girardot.

Pero no todo puede ser alegría en medio de la celebración por el título, pues "Chipi Chipi" dio un anuncio que tal vez pocos esperaban en Pereira; en especial por la competencia continental que va a tener la furia matecaña para el 2023.

Tras el partido y la consagración ante Medellín, Castillo anunció que no continuará en la institución risaraldense: “Este fue mi último partido con Pereira. No renovaré porque necesito otro aire y ya cumplí todo lo que me propuse”, expresó el arquero.