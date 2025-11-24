Actualizado:
Primer jugador extranjero que sale de Millonarios para 2026; rescindió contrato
El conjunto 'albiazul' ha llegado a un acuerdo con el futbolista.
El equipo de Millonarios regresará pronto a los entrenamientos tras un receso de actividades programado por vacaciones de fin de año, conjunto ‘embajador’ que no logró los objetivos de alzar títulos en este 2025 y que se vio eliminado de manera anticipada en la presente Liga BetPlay.
Los jugadores retomarán los trabajos a finales de este noviembre, sin embargo, las directivas de la institución ‘albiazul’ ya laboran y se mueven en lo que será la conformación de la nómina para la siguiente temporada, donde ya se han informado acerca de varias salidas.
Millonarios rescindió contrato de un jugador extranjero
El técnico Hernán Torres sabe que el equipo necesita refuerzos para mejorar su rendimiento en el 2026, pues las últimas incorporaciones no han sido satisfactorias y las críticas de los hinchas no se han hecho esperar, así que se esperan cambios en varias posiciones de la plantilla.
Pues bien, una de esas salidas que tendrá el equipo para 2026 es la del lateral venezolano Delvin Alfonzo, jugador de 25 años que tenía vínculo con Millonarios hasta diciembre de 2026 y que debía volver pronto a los entrenamientos tras su préstamo en Águilas Doradas, ha decidido rescindir su contrato de común acuerdo con el club ‘albiazul’.
El club quiere liberar más cupos de extranjeros
Sabiendo que la Dimayor permite inscribir un máximo de 4 jugadores extranjeros en cada uno de los equipos, Millonarios tiene la intención de darle salida al brasileño Bruno Savio o al argentino Santiago Giordana para poder fichar otros jugadores extranjeros que puedan rendir de mejor manera.
Otro jugador que podría salir es Juan Pablo Vargas, sin embargo, el defensor costarricense tiene menos opciones de irse, aunque no se descarta del todo; mientras que el arquero uruguayo Guillermo de Amores seguiría en el club por órdenes del técnico Torres.
