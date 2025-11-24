Primer jugador extranjero que sale de Millonarios para 2026; rescindió contrato

El equipo de Millonarios regresará pronto a los entrenamientos tras un receso de actividades programado por vacaciones de fin de año, conjunto ‘embajador’ que no logró los objetivos de alzar títulos en este 2025 y que se vio eliminado de manera anticipada en la presente Liga BetPlay.

Los jugadores retomarán los trabajos a finales de este noviembre, sin embargo, las directivas de la institución ‘albiazul’ ya laboran y se mueven en lo que será la conformación de la nómina para la siguiente temporada, donde ya se han informado acerca de varias salidas.

