Primer problema confirmado para Hernán Torres en Millonarios: hay grave baja

Millonarios no ha encontrado la manera de resolver este mal camino que viene teniendo en la Liga BetPlay. Su única victoria en el semestre fue ante Real Cartagena por la Copa, pero en el certamen liguero apenas cosecha una unidad producto de un empate en seis fechas disputadas.

La pobre presentación costó la salida de David González y en cuestión de horas tras su destitución, Millonarios confirmó a Hernán Torres que deberá asumir su segundo ciclo en la institución bogotana con el anhelo de sellar la clasificación para los cuadrangulares y optar por el título.

Y, aunque el panorama parece gris con cinco derrotas, hace un año, Millonarios perdió seis encuentros en toda la primera fase y clasificó a los cuadrangulares salvando la campaña pese a quedarse afuera de la final por el punto invisible de Bucaramanga. Hernán Torres puede crear una historia similar a la de Alberto Gamero en ese torneo del 2024.

Sin embargo, con ese anhelo de levantar el equipo, se confirmó un gran problema para Hernán Torres con uno de los futbolistas que fichó el club para este segundo semestre. Se trata nada más ni nada menos que del brasileño Bruno Sávio que salió lesionado justo después del final de la primera parte.

LA GRAVEDAD DE LA LESIÓN DE BRUNO SÁVIO

Con la llegada de Hernán Torres, el ibaguereño no podrá tener disponible a nombres como Andrés Llinás que sufrió una durísima lesión y se perderá lo que resta del semestre y seguramente, gran parte del primer torneo del 2026. Además, hay misterio con David Mackalister Silva, mientras que Leonardo Castro regresaría en septiembre.

Bruno Sávio se une a ese departamento médico en el que también está Cristian Cañozales como los dos fichajes que no podrá tener en cuenta Millonarios. En el caso del brasileño, el elenco albiazul emitió un comunicado indicando la lesión. “Sufrió un esguince grado uno del ligamento colateral medial de su rodilla derecha, tras golpe con un jugador contrario en el pasado juego vs Unión Magdalena”, indicó la institución.

Bajo ese panorama, Bruno Sávio estaría por fuera de las canchas y de las sesiones de entreno alrededor de un mes. Esto haría que el brasileño se pierda partidos cruciales para las aspiraciones de Millonarios con la necesidad de sumar de a tres en busca de salir del fondo de la tabla e intentar sellar la clasificación.

LOS PARTIDOS QUE SE PERDERÍA BRUNO SÁVIO CON MILLONARIOS

Ante esta ausencia de un mes que tendría Bruno Sávio, evidentemente no estaría frente al Junior, partido que será dirigido por Carlos Giraldo. Tampoco estaría en el debut de Hernán Torres ante Real Cartagena por la vuelta de la Copa BetPlay ni en el último juego de agosto para el elenco bogotano en condición de visita frente a Águilas Doradas.

Sumado a estos tres encuentros, no estaría en el clásico ante Independiente Santa Fe del 6 de septiembre. Se perderá el choque contra Pasto que debe el club y el de Alianza. Tal vez alcanzaría a llegar para enfrentar a Fortaleza el 21 de septiembre. Esto indicaría que podría regresar en un crucial choque contra Atlético Nacional.