Primer problema para Lucas González en el Tolima; hay 'rechazo'

Durante los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-I, la última fecha fue un terremoto para algunos clubes que, después de sus respectivos partidos, sufrieron bastante por las renuncias de sus directores técnicos. Uno de esos planteles fue nada más ni nada menos que el Deportes Tolima.

El Tolima tuvo que afrontar el reto con Medellín, América y Junior. Bajo las riendas de Ismael Rescalvo, no pudieron sellar la clasificación para la final y, ante las ofertas del Barcelona de Ecuador, el entrenador español abandonó al club tolimense para volver a dirigir en suelo ecuatoriano y en Guayaquil.

En ese orden de ideas, la dirigencia del Deportes Tolima confió en Lucas González que viene de casi un año sin dirigir después de su paso por Central Córdoba de Argentina. Apenas dirigió nueve encuentros sin sumar victorias. Una corta experiencia, y con ese mal antecedente, deberá ser protagonista en el segundo semestre del 2025.

Esta será la tercera experiencia de Lucas González en Colombia después de haber dirigido a Águilas Doradas, en donde estuvo cerca de llegar a una final y con América de Cali, cesado cuando iba a empezar la pretemporada en el segundo semestre del 2024. Sin embargo, en este nuevo banquillo, no contará con un hombre de confianza.

ALEXIS HENRÍQUEZ LE DIJO NO A LUCAS GONZÁLEZ

Desde que Lucas arrancó como director técnico, depositó toda la confianza nada más ni nada menos en Alexis Henríquez. El exdefensor central de Atlético Nacional y Once Caldas era el habitual asistente técnico de González tanto en Águilas Doradas como en su experiencia en el América de Cali.

Alexis Henríquez buscó nuevas experiencias mientras Lucas González esperaba una nueva oportunidad. El samario tomó la decisión de firmar con Once Caldas para dirigir a la categoría Sub-20 en donde le ha ido bien, además no se cierra a la posibilidad de tomar las riendas en algún momento del equipo profesional.

De hecho, Alexis ve esta experiencia en las categorías inferiores de Once Caldas como una oportunidad a corto plazo y, ante la oferta de Lucas González, rechazó la opción de acompañarlo en el Deportes Tolima. Henríquez espera seguir creciendo como entrenador para llegar a tomar las riendas de manera absoluta en algún club próximamente.

Según los panelistas de Saque Largo, programa de Win Sports, Lucas no dudó en ofrecerle a Alexis Henríquez que lo acompañara en el banquillo del Tolima, pero, cómodo en la Sub-20 de Once Caldas, el ex zaguero central dijo no a ese interés de González.

EL CUERPO TÉCNICO DE LUCAS GONZÁLEZ EN EL DEPORTES TOLIMA

Ante esta negativa de Alexis Henríquez se confirmó el cuerpo técnico del Deportes Tolima bajo la dirección de Lucas González. Así las cosas, el entrenador bogotano recaló en el cuadro tolimense con Tiago Alves, asistente técnico portugués y con Camilo Cartagena, preparador físico colombiano.

En esta nueva experiencia, Lucas González tendrá que volver a ser protagonista ante una afición del Deportes Tolima que no quedó cómoda con la gestión que tuvo Ismael Rescalvo. Seguramente, podrá sellar la clasificación para los cuadrangulares, pero lo que piden es un nuevo título para el palmarés ‘Vinotinto y Oro’.