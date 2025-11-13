Primer problema para Millonarios en 2026; perdió a dos referentes

Terminó una irregular campaña de Millonarios que nunca estuvo a la altura ni con David González en las primeras fechas, ni con Hernán Torres. Aunque el ibaguereño intentó mejorar los registros y tuvo ilusiones de clasificar hasta las últimas tres fechas, el pobre mercado de fichajes fue determinante para no estar en cuadrangulares semifinales.

Con honores se despidieron de la Liga BetPlay gracias al triunfo ante Boyacá Chicó en condición de visitante que, por lo menos, ayudó para despejar las dudas en las últimas jornadas y preparar lo que será el 2026.

En la rueda de prensa posterior a la victoria, Hernán Torres y David Mackalister Silva afirmaron que hay que mejorare bastante para el siguiente año, y que será necesario armarse. Carlos Darwin Quintero llegará y habrá que ver qué salidas y otras incorporaciones tendrán los albiazules.

Sin embargo, todavía no ha empezado el año y en la preparación de cara al siguiente torneo ya aparece un problema que pondrá a analizar a Hernán Torres en la primera fecha del semestre que viene.

LAS DOS BAJAS DE MILLONARIOS PARA EL DEBUT EN 2026

Otro de los grandes problemas que tuvo Millonarios a lo largo del 2025 tiene que ver con ausencias de referentes por lesiones y por expulsiones en la temporada de mayor expulsados en Colombia. Justamente, contra Boyacá Chicó también sufrieron bastante.

En ese orden de ideas, el club presenta dos bajas de referentes en la primera fecha del semestre inicial del 2026. Pues, en el último encuentro frente a Boyacá Chicó, sufrieron la expulsión de Jorge Arias por segunda amarilla y una roja directa para Leonardo Castro.

Jorge Arias fue el primer expulsado y seguramente solo deberá pagar la primera fecha del torneo que viene, mientras que Leonardo Castro vio la tarjeta roja de manera directa después de una gresca en el banco de suplentes durante los últimos minutos de la jornada definitiva de la Liga.

MILLONARIOS Y LAS BAJAS QUE TENDRÍA PARA EL 2026

Además de estas ausencias del zaguero central y del delantero centro, los directivos tendrán que definir algunas salidas. Jorge Arias y Leonardo Castro solo se perderían el arranque liguero, mientras que las demás serían definitivas y Millonarios deberá decidirlo durante este mes y medio que tendrán de pretemporada.

Entre las posibles bajas, están las de los extranjeros, pues, Millonarios necesita liberar cupos de extranjeros y ya se habla que, de los cuatro foráneos que tienen, saldrán por lo menos dos. El tema es que Santiago Giordana sufrió una lesión que puede ser grave y esto pondría en jaque la intención de rescindirle el contrato.

Seguramente los embajadores esperarán a ser notificados por el tiempo de recuperación del argentino, pero ya se acercaron al entorno de Giordana para hacerle saber que no cuentan con él ni con el brasileño Bruno Sávio que ha estado ausente en los últimos partidos por lesiones.