Primer problema para Once Caldas en cuadrangulares: sufre el ‘Arriero’

Acabó una apasionante última jornada de la Liga BetPlay 2025-I en la que Once Caldas y Deportivo Pasto debían definir el octavo cupo para los cuadrangulares. El cuadro pastuso inició con la ventaja, pero no fue suficiente, pues, el elenco manizaleño se tomó confianza y superó al Deportivo Cali dando el golpe y quedándose con la séptima casilla por la derrota del octavo, Medellín.

Once Caldas espera dar el golpe en los cuadrangulares en un grupo complejo que comparte con Atlético Nacional, Millonarios e Independiente Santa Fe. Así quedó la suerte definida para Dayro Moreno y para Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera.

Vea también: Liga Betplay 2025: así quedó la tabla del descenso tras la fecha 20

Los de Manizales necesitan intercalar con la Copa Sudamericana en donde esperan quedarse con el paso a los octavos de final cuando enfrenten en condición de visitante al Fluminense. Once Caldas quiere quedarse con todo y llegar a una nueva final en un torneo internacional y a nivel local.

El reto será ante Fluminense, justo antes de encarar el debut de los cuadrangulares nada más y nada menos que ante Atlético Nacional en condición de visitante. Pero, para afrontar ese encuentro en un duelo de campeones internacionales, Hernán Herrera sufre bastante por un problema de última hora.

LA BAJA SENSIBLE QUE TENDRÁ ONCE CALDAS PARA ENFRENTAR A ATLÉTICO NACIONAL

Y es que, en medio del compromiso, Once Caldas sufrió bastante, pues, aunque Cali jugó con diez casi todo el encuentro, James Aguirre fue llamado para salvar todas las acciones de gol que tuvieron en el segundo tiempo los azucareros. Justamente, el problema que deben solucionar tiene que ver con el guardameta santandereano.

Le puede interesar: Arrancan los cuadrangulares: confirmados los 8 clasificados de la Liga Betplay

Sobre los últimos minutos del partido, es como si James quería sacarse la tarjeta amarilla en un momento en el que hubo una pelota parada para Cali y metió un balón al campo de juego, interrumpiendo las acciones del compromiso. El juez central le sacó la cartulina amarilla, tema que significó la quinta para el arquero que deberá pagar una fecha de sanción.

Sin James Aguirre en la primera fecha de los cuadrangulares, Hernán Herrera deberá decantarse por la inclusión de Joan Parra, que seguramente será el encargado de atajar en ese compromiso. James podrá regresar en la segunda fecha de la fase final.

LA BUENA NOTICIA PARA ONCE CALDAS EN CUADRANGULARES

Pese a que lo de James Aguirre representa un problema grande para Once Caldas, también celebran la noticia de que los cuadrangulares no tocan nada de las competencias internacionales. Decidieron que los calendarios de los dos torneos no se junten para que los clubes colombianos puedan mentalizarse en ambos certámenes.

Lea también: Perú confirmó su convocatoria para los partidos ante Colombia y Ecuador

El calendario de los cuadrangulares será entre el fin de semana del 31 de mayo y 1 de junio, y se jugará entre sábado, domingo, martes y miércoles. Así se jugaría a falta de que confirmen fechas definitivas.