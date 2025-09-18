Primer problema para Once Caldas tras ganar en Ecuador por Sudamericana

La espera llegó a su final para volver a ver a Once Caldas en la Copa Sudamericana. Los cuartos de final ante Independiente del Valle se asomaban con la necesidad de sacar adelante el marcador favorable para definir la serie en condición de local.

Vea también: Selección Colombia sub 20: dos bajas confirmadas por indisciplina

Efectivamente, gracias a dos goles de Dayro Moreno, Once Caldas logró dar el primer golpe en Ecuador para mantener la confianza y la ilusión de instalarse en las semifinales de la copa internacional. Un marcador favorable que puede ser definitivo para llegar a esta fase.

Sin embargo, de regreso a la realidad de la Liga BetPlay, Once Caldas sufre bastante con un gran problema, dado que América de Cali no los quiso ayudar. El único representante de Colombia que está vivo en copas internacionales recibió un portazo por parte del cuadro escarlata y por la DIMAYOR con uno de sus próximos partidos.

ONCE CALDAS JUGARÍA CON SUPLENCIA ANTE AMÉRICA DE CALI

El cuadro de Manizales tendrá que viajar a Cali para afrontar el nuevo reto de la Fecha 12 de la Liga BetPlay en donde se verá las caras con el América en el Estadio Pascual Guerrero.

Este viernes 19 de septiembre, Once Caldas tendrá que enfrentar al América de Cali en un duelo de realidades similares por dos clubes que buscan salir de posiciones incómodas, sobre todo el cuadro escarlata que necesita dejar el fondo de la tabla. Los albos están al borde de sellar la clasificación, pero, por el calendario, deberán enfrentar a los vallecaucanos con una nómina mixta.

Le puede interesar: Figura de Selección Colombia rompe el mercado firmó por dos años con club italiano

Sin duda alguna, el viaje representará un desgaste por el traslado de Quito, Ecuador con destino a la ciudad de Cali. En ese sentido, América no le quiso cambiar la fecha al Once Caldas, dado que se hablaba de que el partido podía moverse al sábado 20 de septiembre.

De acuerdo con Felipe Sierra, el club albo presentó una petición para mover el partido al sábado para tener un día más de descanso. La DIMAYOR le dejó la decisión final al América que se negó a cambiar la fecha. Once Caldas tendrá dos partidos en un tiempo menor de tres días.

SIN DESCANSO, ONCE CALDAS VISITA AL AMÉRICA

El traslado a Cali complicará a Once Caldas que necesita sumar tres puntos para seguir en la carrera por la clasificación. Sin embargo, América se negó a moer el partido y esto representará un problema grande para los albos que vienen de representar a Colombia en la Sudamericana.

Lea también: Las criticas a los colombianos tras la derrota de River ante Palmeiras: "Son así"

La FIFA había señalado que ningún club podía tener partidos oficiales con menos de 72 horas de diferencia. Por esta razón, lo ideal era que la DIMAYOR escuchara a Once Caldas que pedía mover el juego. No obstante, esto no será posible y el juego se desarrollará el viernes 19 de septiembre.

A América ya le había pasado esto mismo cuando regresó de Brasil contra Fluminense y luego tuvo que enfrentar al Pereira en cuestión de dos días. El resultado fue una victoria categórica del cuadro pereirano.