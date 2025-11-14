Primer problema para Santa Fe y Tolima en cuadrangulares de Liga BetPlay

Llegó a su final la fase de "todos contra todos" de la Liga BetPlay-2025 II y junto con ello se definieron a los ocho mejores equipos que continúan con la ilusión de obtener el título en la instancia de los cuadrangulares finales.

Dentro de los clasificados se encuentra Deportes Tolima, el cual logró clasificar en la segunda casilla con el "punto invisible", e Independiente Santa Fe, el cual hizo otro "milagro", despertó en las últimas fechas y consiguió su cupo a la siguiente. Sin embargo, habría un inesperado problema para el cruce entre estas dos escuadras, pues el Estadio El Campín no estaría disponible.

Le puede interesar: 'Pacho' López lo tiene claro en finales: "No hay ventajas en el grupo"

Santa Fe vs Tolima tendría problemas con El Campín

Cada vez falta menos para que se conozca a un nuevo campeón del Fútbol Profesional Colombiano y ya hay ocho candidatos que están en disputa, entre los que se encuentran justamente Santa Fe y Tolima, los cuales tendrán un reto de seis partidos más por delante.

Aunque habría un contratiempo para el desarrollo de esta nueva instancia de la Liga BetPlay, precisamente en el Grupo B con el partido entre 'pijaos' y 'cardenales', ya que la organización con el escenario deportivo estaría difícil de manejar tras la realización de un concierto sobre las fechas en las que se estimaba este compromiso.