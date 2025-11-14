Actualizado:
Vie, 14/11/2025 - 10:07
Primer problema para Santa Fe y Tolima en cuadrangulares de Liga BetPlay
Se definieron los grupos de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay de clausura y el partido entre Tolima vs Santa Fe tendría problemas.
Llegó a su final la fase de "todos contra todos" de la Liga BetPlay-2025 II y junto con ello se definieron a los ocho mejores equipos que continúan con la ilusión de obtener el título en la instancia de los cuadrangulares finales.
Dentro de los clasificados se encuentra Deportes Tolima, el cual logró clasificar en la segunda casilla con el "punto invisible", e Independiente Santa Fe, el cual hizo otro "milagro", despertó en las últimas fechas y consiguió su cupo a la siguiente. Sin embargo, habría un inesperado problema para el cruce entre estas dos escuadras, pues el Estadio El Campín no estaría disponible.
Santa Fe vs Tolima tendría problemas con El Campín
Cada vez falta menos para que se conozca a un nuevo campeón del Fútbol Profesional Colombiano y ya hay ocho candidatos que están en disputa, entre los que se encuentran justamente Santa Fe y Tolima, los cuales tendrán un reto de seis partidos más por delante.
Aunque habría un contratiempo para el desarrollo de esta nueva instancia de la Liga BetPlay, precisamente en el Grupo B con el partido entre 'pijaos' y 'cardenales', ya que la organización con el escenario deportivo estaría difícil de manejar tras la realización de un concierto sobre las fechas en las que se estimaba este compromiso.
Carlos Antonio Vélez en el programa Palabras Mayores, habló sobre las complicaciones que habría entre el 28 y 29 de noviembre por un nuevo concierto en el estadio de la capital, el cual afectaría la grama y también el desmonte del respectivo escenario toma su tiempo, por lo que se tendrá que pensar en el aplazamiento o reorganización de este duelo.
Grupos de cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II
Grupo A: Independiente Medellín, Atlético Nacional, Junior y América.
Grupo B: Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Fortaleza CEIF y Santa Fe.
