Primer técnico descartado para llegar a Santa Fe
Tras la renuncia de Jorge Bava fue Francisco López quien asumió interinamente la dirección técnica del Rojo.
La salida de Jorge Bava de la dirección técnica de Independiente Santa Fe tomó por sorpresa a los hinchas, pero al parece la dirigencia siempre tuvo un plan de contingencia ante su eventual salida, y en ella se incluyó el nombre de Francisco López como entrenador interino.
Pues el bogotano, quien realmente es el director deportivo del club, ya había estado al frente del primer equipo en el semestre anterior cuando Pablo Peirano fue cesado de su cargo, y tuvo un rendimiento positivo en los siete partidos que dirigió. Ahora, inició su nueva etapa con goleada 3-0 ante La Equidad.
Sin embargo, está claro que López es interino y que la dirigencia busca entrenador en propiedad, por lo que varios nombres han sonado para llegar, y con el paso de los días han tomado fuerza o han sido desmentidos. Recientemente se conoció de un técnico que en definitiva fue descartado.
El entrenador que NO llegará a Santa Fe
Según explicó Carlos Antonio Vélez en 'Palabras Mayores' de Antena 2, el entrenador Santiago 'Sachi' Escobar no llegará a Independiente Santa Fe, al menos por ahora, pues ni siquiera hubo negociaciones entre el DT y el club. Claramente su nombre aparece entre las 'tantas' hojas de vida.
Además, según se pudo interpretar en las afirmaciones de Carlos Antonio, Independiente Santa Fe se tomará con calma la elección de su nuevo director técnico, atendiendo que Francisco López es de la casa, y de confianza del presidente Eduardo Méndez, pero por encima de todo, por sus buenos resultados.
Otros técnicos candidatos para llegar a Independiente Santa Fe
Muchos entrenadores han sido relacionados con Independiente Santa Fe, entre ellos, Pablo Repetto, Arturo Reyes y Juan Cruz Real. Eso sí, de prolongarse el buen momento de Francisco López, existe la posibilidad de que sea sostenido en el cargo hasta final de temporada.
¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe?
El equipo dirigido por Francisco López ya se enfoca en su siguiente reto: el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa BetPlay frente a Independiente Medellín. El compromiso se disputará el miércoles 1 de octubre en el estadio de Techo, a partir de las 8:00 p. m. De momento, la serie la gana el León, pues se impuso 2-1 en el Atanasio Girardot.
