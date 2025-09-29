Primer técnico descartado para llegar a Santa Fe

La salida de Jorge Bava de la dirección técnica de Independiente Santa Fe tomó por sorpresa a los hinchas, pero al parece la dirigencia siempre tuvo un plan de contingencia ante su eventual salida, y en ella se incluyó el nombre de Francisco López como entrenador interino.

Pues el bogotano, quien realmente es el director deportivo del club, ya había estado al frente del primer equipo en el semestre anterior cuando Pablo Peirano fue cesado de su cargo, y tuvo un rendimiento positivo en los siete partidos que dirigió. Ahora, inició su nueva etapa con goleada 3-0 ante La Equidad.

Sin embargo, está claro que López es interino y que la dirigencia busca entrenador en propiedad, por lo que varios nombres han sonado para llegar, y con el paso de los días han tomado fuerza o han sido desmentidos. Recientemente se conoció de un técnico que en definitiva fue descartado.

El entrenador que NO llegará a Santa Fe

Según explicó Carlos Antonio Vélez en 'Palabras Mayores' de Antena 2, el entrenador Santiago 'Sachi' Escobar no llegará a Independiente Santa Fe, al menos por ahora, pues ni siquiera hubo negociaciones entre el DT y el club. Claramente su nombre aparece entre las 'tantas' hojas de vida.