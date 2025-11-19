Primer técnico que cambiará de equipo en la Liga BetPlay para 2026

Solo 8 equipos del fútbol colombiano clasificaron a la siguiente ronda de la presente Liga BetPlay, mientras que los otros 12 clubes salieron a vacaciones más temprano y ya piensan en lo que será la temporada 2026, analizando cambios en su plantilla de jugadores e incluso una modificación en su dirección técnica.

Hay varios equipos que no lograron el objetivo de avanzar a los cuadrangulares y quedaron debiendo en su rendimiento, además, otros pasaron por situaciones financieras que complicaron su normal desempeño en el campeonato, como fue el caso del Deportivo Cali, el Deportivo Pereira y el Deportivo Pasto.

