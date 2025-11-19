Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 14:52
Primer técnico que cambiará de equipo en la Liga BetPlay para 2026
Han informado del acuerdo verbal que ya existe entre las partes.
Solo 8 equipos del fútbol colombiano clasificaron a la siguiente ronda de la presente Liga BetPlay, mientras que los otros 12 clubes salieron a vacaciones más temprano y ya piensan en lo que será la temporada 2026, analizando cambios en su plantilla de jugadores e incluso una modificación en su dirección técnica.
Hay varios equipos que no lograron el objetivo de avanzar a los cuadrangulares y quedaron debiendo en su rendimiento, además, otros pasaron por situaciones financieras que complicaron su normal desempeño en el campeonato, como fue el caso del Deportivo Cali, el Deportivo Pereira y el Deportivo Pasto.
Técnico de la Liga BetPlay cambiará de equipo en el 2026
En las últimas horas se ha dado a conocer por parte del periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, que el Deportivo Pasto ha llegado a un acuerdo con el técnico Jonathan Risueño, quien pronto saldrá de Águilas Doradas para probar experiencia en el equipo ‘volcánico’.
El entrenador español de 43 años, quien había llegado al banquillo del conjunto antioqueño el pasado septiembre, ha convencido a las directivas del Deportivo Pasto para asumir el nuevo proyecto que se llevará a cabo en 2026, recordando que Risueño dirigió a Patriotas y logró llegar a la final del Torneo BetPlay en el primer semestre del año, perdiendo con Jaguares en la serie cumbre.
El Deportivo Pasto contará para el 2026 con el entrenador español Jonathan Risueño, quien asumirá la dirección técnica del equipo a partir del 2 de diciembre.
Águilas Doradas ya tendría el reemplazo de Risueño
El equipo de Rionegro, que por poco logra entrar a los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay, quedando en la décima posición del torneo con 27 puntos, a 2 unidades del octavo, ya tendría negociaciones avanzadas con el técnico venezolano César Farías.
El entrenador que tuvo su última experiencia dirigiendo al Junior de Barranquilla, dejó muy buenas sensaciones en su paso por el banquillo de Águilas Doradas, club al que dirigió en el segundo semestre de 2023 y donde logro un récord de pasar invicto la fase de todos contra todos de aquella Liga BetPlay.
