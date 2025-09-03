Actualizado:
Primer técnico que descarta al América de Cali: "Yo no voy"
Diego Gabriel Raimondi dejó de ser el DT de los Diablos Rojos y en los próximos días se anunciará su remplazo.
El bajo desempeño hizo que América de Cali destituyera a Diego Gabriel Raimondi de la dirección técnica apenas un par de meses después de anunciar su llegada. Ahora, con el equipo en la última posición de la Liga Betplay, se busca remplazo.
Muchos candidatos han sonado para asumir las riendas del cuadro vallecaucano, algunos de ellos un tanto polémicos, pues también es pertinente que la hinchada ha puesto bastantes 'exigencias' para su llegada y de momento ninguno gusta.
Ahora, para alivio de muchos se conoció sobre un entrenador que ya descartó llegar a América de Cali, y lo hizo porque en este justo momento considera que traería consigo mucha presión y considera no estar listo para sobrellevarla.
El técnico que le dijo 'no' al América
Pese a que se había especulado con que había principio de acuerdo, David González descartó llegar al América de Cali para este semestre, entre otras cosas afectado por su reciente salida de Millonarios FC, equipo en el cual no mostró el rendimiento esperado.
Según informó 'Zona Libre de Humo', David González afirmó que no iría al América al menos por este semestre, pero no descartó que más adelante pueda llegar en caso de que el equipo lo busque y él se encuentre en condición de libre para firmar.
Por ahora, el entrenador antioqueño habría afirmado: "Yo no voy al América de Cali, esa coyuntura no la siento en este momento", absteniéndose de llegar a un equipo en el que seguramente se el exigirán títulos, los cuales han estado ausentes por casi cinco años de la institución.
"Creo que tengo que darme un espacio y no voy al menos por este semestre. Más adelante podría ir, pero este, no", habría dicho David González, quien posiblemente aguarde por lo que queda del año para tomarse un respiro y en 2026 analizar ofertas para continuar su carrera.
Cabe recordar que al haber dirigido a Millonarios durante este semestre, David González está inhabilitado para dirigir desde la línea técnica a algún otro equipo en la Liga Betplay por lo que queda de año.
