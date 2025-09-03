Primer técnico que descarta al América de Cali: "Yo no voy"

El bajo desempeño hizo que América de Cali destituyera a Diego Gabriel Raimondi de la dirección técnica apenas un par de meses después de anunciar su llegada. Ahora, con el equipo en la última posición de la Liga Betplay, se busca remplazo.

Muchos candidatos han sonado para asumir las riendas del cuadro vallecaucano, algunos de ellos un tanto polémicos, pues también es pertinente que la hinchada ha puesto bastantes 'exigencias' para su llegada y de momento ninguno gusta.

Ahora, para alivio de muchos se conoció sobre un entrenador que ya descartó llegar a América de Cali, y lo hizo porque en este justo momento considera que traería consigo mucha presión y considera no estar listo para sobrellevarla.

El técnico que le dijo 'no' al América

Pese a que se había especulado con que había principio de acuerdo, David González descartó llegar al América de Cali para este semestre, entre otras cosas afectado por su reciente salida de Millonarios FC, equipo en el cual no mostró el rendimiento esperado.