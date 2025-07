Primer técnico que podría ser despedido en la Liga BetPlay II 2025: anticipó su salida

Al cabo de cuatro fechas en la Liga BetPlay II 2025, hay algunos equipos que han dejado ciertas dudas en su juego, por lo que el ciclo de sus técnicos podría terminar antes de lo esperado. Este es el caso del Unión Magdalena, quien sumó una nueva caída en el campeonato.

El ciclón bananero terminó perdiendo como local ante Independiente Medellín, que se quedó con un jugador menos desde el primer tiempo por la expulsión de Luis 'Chino' Sandoval. Este resultado no solamente lo deja en los últimos lugares de la tabla de posiciones, sino que también lo deja en un alto riesgo de descender al Torneo BetPlay en 2026.

A raíz de esta situación, el técnico Alexis García dejó en el limbo su futuro con el cuadro samario. Sin embargo, esto era algo que venía evaluando antes de la derrota ante el poderoso, algo que reveló en la rueda de prensa posterior a este encuentro.

"Soy sincero, me iba a ir después del partido en Barranquilla (ante Junior), y los jugadores me pidieron que no lo hiciera porque era un acto de cobardía dejar al equipo en un momento de estos. Uno sabe cuándo debe irse o continuar. Es una decisión muy personal", explicó el entrenador chocoano.