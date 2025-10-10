Actualizado:
Primera baja del Junior de cara al próximo semestre: Se va un referente
El Junior recibe una dura noticia de cara al próximo año en la liga Betplay.
El Junior de Barranquilla ha sido uno de los grandes animadores de este semestre en la liga Betplay, el equipo dirigido por Alfredo Arias por ahora marcha segundo y está muy cerca de asegurar su participación en los cuadrangulares semifinales, le faltan apenas 5 puntos y quedan 18 pendientes. Pues ahora recibió una dura noticia que complicaría las cosas de cara al próximo semestre, una sino su máxima figura este año se marcharía en diciembre.
El jugador ha sido fundamental en el equipo y se ha ganado el cariño de la afición.
El equipo tiburón perdería a un delantero
Uno de los jugadores más importantes de este Junior viene siendo Guillermo Paiva, el delantero con muy buenos números en el equipo, suma 11 goles y 4 asistencias en 37 partidos con la camiseta del tiburón, pero más allá del aporte numérico está siendo una pieza clave en el juego del equipo y en la estructura que plantea Arias. Pues su representante habló y contó que lo más seguro es que el jugador regrese a Olimpia quien es el dueño de su ficha.
Yo creo que Paiva retorna de su préstamo a Olimpia. El dueño de su pase es Olimpia, que ya intentó traerlo a mitad de año pero Junior no aceptó rescindirle. Junior no ha hecho todavía propuestas para comprarlo
El representante del jugador fue muy claro y todo indica que Guillermo Paiva no continuará como jugador del tiburón después de este semestre, el jugador por su buen nivel ha despertado el interés de varios clubes pero ya dependerá de las negociaciones con Olimpia para saber donde terminará el delantero.
Esto le queda a Junior para cerrar su clasificación
El equipo de Barranquilla está a solo 5 puntos de asegurar su clasificación a los cuadrangulares finales de la liga en este semestre y con todavía 6 partidos por disputar parece casi un hecho que asegurarán su lugar en la siguiente ronda, el calendario que les queda es el siguiente:
- Alianza de visitante
- La vuelta de Copa Betplay visitando a América
- Recibe a Pereira
- Visita a América
- Recibe a Santa Fe
- Visita a Fortaleza
- Cierra recibiendo a Nacional
Si bien únicamente le faltan 5 puntos el calendario es realmente exigente, teniendo que enfrentar únicamente un equipo que no está peleando por nada y teniendo muchos duelos directos en las últimas 6 fechas.
