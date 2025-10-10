Primera baja del Junior de cara al próximo semestre: Se va un referente

El representante del jugador fue muy claro y todo indica que Guillermo Paiva no continuará como jugador del tiburón después de este semestre, el jugador por su buen nivel ha despertado el interés de varios clubes pero ya dependerá de las negociaciones con Olimpia para saber donde terminará el delantero.

Esto le queda a Junior para cerrar su clasificación

El equipo de Barranquilla está a solo 5 puntos de asegurar su clasificación a los cuadrangulares finales de la liga en este semestre y con todavía 6 partidos por disputar parece casi un hecho que asegurarán su lugar en la siguiente ronda, el calendario que les queda es el siguiente:

Alianza de visitante

de visitante La vuelta de Copa Betplay visitando a América

visitando a Recibe a Pereira

Visita a América

Recibe a Santa Fe

Visita a Fortaleza

Cierra recibiendo a Nacional

Si bien únicamente le faltan 5 puntos el calendario es realmente exigente, teniendo que enfrentar únicamente un equipo que no está peleando por nada y teniendo muchos duelos directos en las últimas 6 fechas.