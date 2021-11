Primera baja en el Junior: el jugador que no seguirá en 2022

En Junior de Barranquilla están confiados en clasificar a los cuadrangulares finales bajo la batuta de Arturo Reyes. El elenco de ‘curramba’ piensa en la temporada 2022 y es por esto que ya empezó a trascender nombres que podrían llegar y salir en el mercado de fichajes.

Por tal razón, en redes trascendió que el primer jugador que no estaría en las filas del 'tiburón' sería Jefferson Gómez. El zaguero central no ha tenido un buen semestre y es por esto que los directivos le habrían notificado que deberá buscar un nuevo club. No le renovarán y por ende, se le entregarán los derechos deportivos.

En lo corrido de la presente temporada, Gómez solamente ha disputado tres compromisos: dos en la Liga Betplay del primer semestre y uno en la presente edición del campeonato colombiano jugando los 90 minutos ante América de Cali.

Por otra parte, se ha conocido en redes que la junta directiva piensa en la zona ofensiva donde existen dos nombres de peso: Juan Ignacio Dinenno y Fernando Aristeguieta; ambos jugadores conocen la liga colombiana, pues el primero jugó con el Deportivo Cali y el venezolano se convirtió en referente de América.

Cabe decir que Junior se encuentra en la séptima casilla, por lo que este miércoles podría asegurar su clasificación a los cuadrangulares ante La Equidad.